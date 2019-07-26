ЦБ отозвал лицензию у РАМ Банка

По величине активов он занимал 296-е место в банковской системе России

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Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «РАМ Банк». Причиной такого решения в ЦБ назвали, в частности, нарушение федеральных законов со стороны кредитной организации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Центробанке сообщили, что РАМ Банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, а также заключал «схемные» сделки, которые позволяли обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов.

Кроме того, ЦБ отметил, что банк неоднократно нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы, а также нормативные акты Центробанка. «Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц», — говорится в сообщении.

В пресс-службе регулятора отметили, что кредитный портфель РАМ Банка характеризовался крайне низкой диверсифицированностью и был представлен крупными ссудами, которые выдавались узкому кругу компаний, занимающихся торговлей зерновыми культурами. В связи с этим на балансе кредитной организации образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна, ранее учитывавшегося в качестве обеспечения.