Топилин сравнил принцип пенсионной системы с ОСАГО

Глава Минтруда Максим Топилин на заседании Госдумы объяснил принцип пенсионной системы на примере ОСАГО, сообщает «Интерфакс».

По словам министра, повышение планки возраста выхода на пенсию не связано с экономией. «Это вообще принцип сохранения, вообще принцип работы страховой системы. Есть система ОСАГО: у вас кто-то попадает в аварию, кто-то не попадает. За счет этого у вас тариф соответствующий устанавливается и система страховая живет», — пояснил Топилин, отвечая на вопрос депутатов, не пытается ли правительство сэкономить на пенсионерах за счет того, что из-за повышения пенсионного возраста дожить до пенсии могут меньше россиян.

Как отметил глава Минтруда, это общий принцип страховых систем «за работающих платятся взносы и пенсии выплачиваются тем, кто находится на пенсии».

В настоящий момент средний срок выплаты пенсии составляет 20 лет, и, по словам Топилина, даже с учетом повышения пенсионного возраста в 2030 году этот срок будет таким же.

19 июля Госдума поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста. За принятие документа проголосовали 328 депутатов, против — 104. Второе чтение законопроекта состоится осенью. Инициатива предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объяснял необходимость повышения пенсионного возраста ситуацией с трудовыми ресурсами: число пенсионеров в стране увеличивается, а доля работающих людей уменьшается. По мнению главы правительства, такая ситуация может привести к «разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства».