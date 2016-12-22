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«Яндекс.Деньги» запустит сервис микроинвестиций на бирже
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«Яндекс.Деньги» запустит сервис микроинвестиций на бирже
Финансы, 08:03
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«Яндекс.Деньги» запустит сервис микроинвестиций на бирже
«Яндекс.Деньги» совместно с инвесткомпанией FinEx запускает онлайн-сервис для микроинвестиций в биржевые фонды. При небольших вложениях весь доход уйдет на комиссии, скептичны эксперты
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Платформа электронных платежей «Яндекс.Деньги» и инвесткомпания FinEx запускают онлайн-сервис микроинвестирования Yammi, сообщили РБК в «Яндекс.Деньги». Средства клиентов на основе автоматизированного управления портфелем будут вкладываться только в паи Exchange Traded Funds (ETF) — биржевые инвестиционные фонды. Как правило, ETF создаются на основе фондовых индексов — как общерыночных (S&P, NASDAQ, РТС), так и специально рассчитанных (например, индекс долларовых еврооблигаций российских компаний).

Партнер «Яндекс.Денег» — FinEx — сейчас является провайдером 12 биржевых ETF, торгуемых на Московской бирже как иностранные ценные бумаги.

Выбор фонда будет зависеть от отношения клиента к риску, пояснили РБК в «Яндекс.Деньги». Пользователь определяет начальную сумму (не меньше 5 тыс. руб.) и срок инвестирования (от одного года), а также размер ежемесячного пополнения портфеля (необязательно, но минимум 2 тыс. руб.).

Среди фондов FinEx наименьшую доходность за год (с июня 2017 по июнь 2018 года) демонстрируют ETF​ на основе еврооблигаций российских эмитентов с рублевым хеджем (5,6% — в рублях, минус 1,4% — в долларах), на основе краткосрочных гособлигаций США с рублевым хеджем (6,2% — в рублях и минус 0,8% — в долларах) и золота (7,1%, минус 0,1%). Максимальную годовую доходность показывают ETF на основе индекса акций IT-сектора США (38,8% — в рублях, 29,6% — в долларах), акций российских компаний (28,7 и 20,1%) и китайских эмитентов (28,5 и 20%).

Управление инвестициями нового онлайн-сервиса основано на робоэдвайзинге (автоматизированный онлайн-советник по инвестициям) и анализе профилей пользователей «Яндекс.Денег». Одними из крупнейших онлайн-сервисов по инвестированию на робоэдвайзинге сейчас являются американские сервисы Betterment ($13,5 млрд под управлением) и Wealthfront ($10 млрд). Аналогами сервиса микроинвестиций по типу Yammi на западе является Acorns (США), который привлек 1,3 млн клиентов. Это хороший ориентир, к которому стоит стремиться, говорит исполнительный директор российской дочки FinEx «Финэкс Плюс» Владимир Крейндель.

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Стартовая сумма для инвестирования — 5 тыс. руб. — это самый низкий порог входа на рынке личных инвестиций в России, утверждают в компании. Минимальный срок инвестирования определен как один год, но владелец портфеля может в любой момент закрыть его или частично вывести из него деньги. В таком случае доходность будет пересчитана только за тот период, в течение которого существовал портфель. За вывод денег на электронный кошелек комиссии не будет, а вывод на банковский счет будет стоить 3,5%. На сервисе пользователь по желанию может также открыть индивидуальный инвестиционный счет, позволяющий получать при определенных условиях налоговые льготы от государства.

Комиссия за использование Yammi будет списываться раз в квартал и составит 1,5% от стоимости портфеля в год, но не меньше 3,25 рубля в день. Таким образом, минимальная сумма, которую заплатит клиент сервиса по итогам года, — 1186 руб. Вложив 5 тыс. руб., инвестору надо будет в год заработать минимум 20% инвестдохода для того, чтобы просто отбить комиссию в этом размере, говорит инвестиционный стратег БКС Максим Шеин. «Тот, кто просто умеет считать, поймет, что вкладываться просто с 5 тыс. руб. бессмысленно», — полагает эксперт.

Такая комиссия может быть приемлемой для поколения миллениалов — тех, кто уже окончил университет, начал самостоятельно зарабатывать и во многом ориентирован именно на цифровые технологии, говорит гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «Здесь в большей степени вопрос маркетинга, чем арифметика. Плюс у самого «Яндекса» прекрасная репутация, и он славится своими алгоритмами и решениями, поэтому многие поверят, что робоэдвайзинг может дать двузначную доходность», — предполагает эксперт.

Сервисы, направленные на массового потребителя, в России на данный момент не очень развиты, говорит Максим Шеин из БКС, предупреждая, что «инвестиционные продукты — тяжелая тема для обычных граждан». Сумма вложений рассматривается некоторыми не как инвестиция, а как спекулятивная вещь, которой можно безболезненно рискнуть, говорит эксперт. Поэтому важно, как в таком сервисе, как Yammi, инвестиционный подход будет увязан с таким низким порогом входа. «Такие сервисы для того, чтобы удержать клиента, должны постоянно предлагать ему что-то новое, иначе он просто уйдет», — предупреждает Шеин.

Создателям торговых алгоритмов необходимо постоянно корректировать модели и учитывать разные факторы — геополитику, ситуацию на глобальных рынках, ставки и пр., отмечает Александр Лосев. Если компания сможет делать это практически ежедневно и постоянно адаптировать модель к грядущим изменениям, то проект имеет шанс на успех, если нет, то результат может оказаться плачевным, заключает эксперт.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: Инвестиции , «Яндекс.Деньги»
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