Белоусов оценил рост спроса на наличные

Первый вице-премьер Белоусов: спрос на наличные на юге России вырос на 70-80%

В 15 регионах спрос на наличные в минувшие выходные вырос на 30%, наиболее серьезный рост показателя отмечался на юге. Силы ЧВК «Вагнер» 24 июня блокировали Ростов-на-Дону. Они были выведены после переговоров Лукашенко и Пригожина

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

На минувших выходных спрос на наличные в южных регионах России, включая Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, подскочил на 70-80%, но уже в воскресенье пошел на спад, а в понедельник ситуация полностью стабилизировалась, сообщил в ходе оперативного совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным его первый заместитель Андрей Белоусов.

В целом в выходные повышение спрос на наличные вырос в 15 регионах, рост показателя в среднем составил 30%, рассказал первый вице-премьер. Белоусов отметил, что благодаря усилиями ЦБ «удалось избежать каких-либо нарушений штатной ситуации», а банкоматы работали, по его словам, в обычном режиме.

Что касается торговли на минувших выходных, то, по словам, отмечался рост спроса в южных регионах. «В Ростовской области, по данным отдельных сетей... трафик вырос на 10-15%, в Липецкой — на 30%, в Воронежской — на 50%», — отметил он.

По его словам, никаких перебоев с торговлей не было, запасов продукции хватило. «Запасы составляют от двух недель до месяца, поэтому у нас всё здесь находится абсолютно под контролем», — добавил Белоусов.

Комментируя ситуацию с дорогами, первый зампред правительства сообщил, что в субботу в Минтрансе и «Автодоре» были созданы штабы. «К восьми часам утра в воскресенье уже всё асфальтовое покрытие было полностью восстановлено и движение по М-4 «Дон» начало поэтапно восстанавливаться с часа ночи воскресенья. И на сегодняшний момент там полностью движение восстановлено, хотя пробки остаются», — сообщил Белоусов.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю бойцов частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны назвало это заявление провокацией, а ФСБ возбудила против бизнесмена дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа и сообщил, что силы ЧВК «Вагнер» блокировали Ростов-на-Дону и контролируют военные объекты, в городе появилась военная техника. Губернатор Воронежской области Александр Гусев позднее сообщал об «оперативно-боевых мероприятиях», а глава Липецкой Игорь Артаманов — о движении техники ЧВК «Вагнер» через территорию региона. Движение по трассе М-4 «Дон» (Москва — Новороссийск) начали ограничивать. Президент Владимир Путин назвал произошедшее «предательством» и «ударом в спину», пообещав «жесткие действия» для защиты страны.

С Пригожиным провел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко и к вечеру того же дня они достигли договоренностей «с гарантиями безопасности». Бизнесмен развернул колонны бойцов, сообщив, что они вернутся в тыловые лагеря, а в Кремле заявили, что дело против Пригожина прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию. Силы ЧВК «Вагнер» покинули Ростов-на-Дону в ночь на 25 июня.

«Коммерсант», «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники 26 июня сообщили, что дело против Пригожина не прекращено.