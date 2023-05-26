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Финансы ,  
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В Раде заявили, что на Украине в 2022 году выросло число миллионеров

Депутат Рады Гетманцев: число миллионеров на Украине в 2022 году выросло до 9511
Депутат Верховной рады объяснил, что это не означает, что у обеспеченных граждан Украины выросли доходы, а свидетельствует об их ответственном отношении к декларированию
Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев (Фото: Hennadii Minchenko / ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press)

На Украине число «официальных миллионеров» в 2022 году, когда началась российская военная операция, выросло на 1334 человека, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в телеграм-канале.

Теперь миллионеров насчитывается 9511 (раньше было 8177). По мнению депутата, это не означает роста реальных доходов во время боевых действий, но свидетельствует, что «украинцы стали более ответственно подходить к декларированию».

В декабре 2022 года Forbes подсчитал, что состояние 20 наиболее богатых украинских граждан сократилось с февраля — с более чем $40 млрд до $22,5 млрд. Богатейшим гражданином страны на тот момент был владелец «Метинвеста» и ДТЕК Ринат Ахметов, стоимость его активов упала с $13,7 млрд до $4,4 млрд.

В апреле американский Forbes опубликовал список богатейших людей планеты, где фигурировали пять долларовых миллиардеров с Украины. На первом месте также был Ахметов ($5,7 млрд). За ним следовали владелец производства колес для железнодорожного транспорта «Интертайп», зять бывшего президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук ($2,1 млрд) и бывший депутат Верховной рады, владелец инвестиционной группы «Смарт-Холдинг» Вадим Новинский ($1,4 млрд).

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
миллионеры Украина Верховная рада Украины декларация о доходах

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