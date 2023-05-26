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Мосбиржа предсказала четырехкратный рост объема замещающих бондов

Глава департамента Мосбиржи: объем замещающих бондов на рынке может вырасти в четыре раза
В результате обязательного замещения евробондов объем этих бумаг на российском рынке может вырасти до 4 трлн руб., спрогнозировал глава долгового департамента Мосбиржи. Вместе с ростом объема эксперты ожидают снижения цен
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Обязательное замещение евробондов согласно указу президента может привести к увеличению объема таких бумаг на 3 трлн руб., сообщил РБК директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков в кулуарах конференции Investfunds Forum XIV, организованной Cbonds. Сейчас номинал уже выпущенных замещающих бумаг оценивается в 1,1 трлн руб.

Общий же объем еврооблигаций российских компаний, находящихся в обращении, оценивается в $60 млрд, следует из данных Cbonds. В рублях по текущему курсу это около 4,8 трлн руб. Только четвертая часть была замещена облигациями, выпущенными в российском контуре с выплатами в рублях.

По части выпусков эмитенты исполняют свои обязательства перед инвесторами альтернативным способом: выплачивают купоны и погашения в рублях в российской инфраструктуре. «[Но] теперь в соответствии с указом им нужно либо провести замещение, либо, если есть аргументы, обратиться в правительственную комиссию за исключением, чтобы продолжать платить в рублях», — сказал Шевеленков.

За счет новых замещающих бондов и замены на замещающие облигации прямых рублевых выплат объем долговых бумаг на российском рынке может увеличиться на 3 трлн руб.

С одной стороны, обязательное замещение евробондов позволит получить выплаты по тем выпускам, эмитенты которых еще не предпринимали меры по исполнению обязательств перед инвесторами (например, со способом выплат еще не определилась компания ГТЛК). Но значительный дополнительный объем ценных бумаг приведет к «навесу» предложения и снижению цен, предупреждают эксперты, опрошенные РБК.

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Подробнее о прогнозах притока замещающих облигаций на российский рынок читайте в материале РБК Pro.

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
еврооблигации Московская биржа евробонды

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