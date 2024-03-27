МТС-банк оценил размер будущего free-float при выходе на биржу

Глава МТС-банка Илья Филатов подтвердил подготовку кредитной организации к IPO. Доля акций в свободном обращении после выхода на биржу может достичь 15%, сообщил он РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Размер free-float (акций в свободном обращении) МТС-банка, который, как писал РБК, в этом году планирует провести IPO, может составить 15%, сообщил РБК председатель правления банка Илья Филатов.

«Суммарный объем порядка 15%, не исключаем возможного увеличения в перспективе», — отметил Филатов.

«В 2021 году мы эту подготовительную работу [по проведению IPO] начали. Сейчас фактически мы продолжаем эту подготовку. И если рынок позволит эту процедуру сделать, мы обсудим эту возможность и тогда уже финально будем принимать решение. Это совокупность факторов, влияющих на решение, их может быть много — ситуация на финансовых рынках, движение ставки и многое другое. Мы никуда не спешим», — заявил глава МТС-банка.

О том, что банк готовится к размещению, РБК писал в конце января. Источник, знакомый с планами эмитента, пояснил, что речь идет о выводе на рынок миноритарной доли банка в этом году «при наличии окна». Позднее агентство Reuters уточнило, что размещение запланировано на весну, а банк может привлечь от инвесторов до 15 млрд руб. Банк контролируется группой МТС, которая на 42,1% принадлежит АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова.

Филатов также рассказал, что дивидендная политика банка может быть в дальнейшем привязана к его рентабельности: «Мы хотим не только расти, но и обеспечивать интересную для акционеров дивидендную доходность. В дивидендной политике рассматриваем привязку к ROE (рентабельность капитала. — РБК) и соблюдению банковских нормативов. Если ты платишь дивиденды не из прибыли, а из капитала, то это странно». ROE банка в последние семь лет составляет около 20%, уточнил он.

«Сейчас окно возможностей на рынке достаточно активное, видим очень высокий спрос на хорошие качественные активы. Если опираться на информацию, которую банк раскрыл, то объем допэмиссии может составить примерно 19% от увеличенного капитала банка», — сказал РБК Филатов. Привлеченный капитал, по его словам, нужен для развития кредитного бизнеса, в том числе чтобы поддержать имеющиеся темпы роста. В феврале совет директоров МТС-банка одобрил дополнительную эмиссию обыкновенных акций в количестве около 7,2 млн штук, говорится в сообщении компании, что соответствует примерно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка. Планируется, что размещение акций пройдет по открытой подписке, «цена будет установлена не позднее начала размещения акций».

«Банк может легко привлечь капитал на долговом рынке, в том числе через вечные бонды, не прибегая к IPO. Но и банку, и акционерам IPO интересно и с точки зрения качества управления — развития менеджмента и команды», — добавил Филатов. Публичный статус также позволит банку «активно смотреть на рынок M&A».

«Сейчас есть качественные активы, которые привлекательны для нас. Мы хорошо понимаем, что делать с капиталом и как на нем зарабатывать», — отметил глава МТС-банка.

Планы банка

МТС-банк по-прежнему будет специализироваться на потребкредитах, кредитках и POS-кредитовании, а также развивать финтех-направление, платежи и переводы, цифровые продукты, перечислил Филатов. Он рассчитывает, что «в целом в среднесрочной перспективе кредитный портфель банка может удвоиться, а прибыль — утроиться». Сейчас МТС-банк занимает 25-е место среди российских банков по активам (449,8 млрд руб.) и 27-е место по капиталу (69,5 млрд руб.). Его чистая прибыль в 2023 году выросла в 3,8 раза, до рекордных 12,5 млрд руб., хотя годом ранее она сократилась почти на 40%.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отмечало, что банк в 2023 году рос настолько агрессивными темпами, что показатель достаточности капитала H1.0 (минимальная граница 8%) сократился за год более чем на треть — с 16 до 10%. Самое значительное снижение Н1.0 у банка произошло в четвертом квартале прошлого года — на 3 процентных пункта на фоне новых требований ЦБ по части потребительского кредитования, хотя банк с запасом соблюдает законодательные требования по достаточности капитала. Текущая генерация капитала достаточна для покрытия новых резервов, считают в «Эксперт РА».

В феврале 2023 года МТС-банк попал под санкции США, и это повлияло на его международное присутствие. Уже в марте Центробанк ОАЭ решил аннулировать лицензию МТС-банка в стране, которую тот получил годом ранее, став первым за несколько лет иностранным игроком, вышедшим на этот рынок. Филатов детали о международном присутствии МТС-банка не раскрывает.

«Это тот случай, когда говорят, что деньги любят тишину. Сейчас, анонсируя какие-то проекты, ты понимаешь, что можешь поставить под удар либо под дополнительное давление своих партнеров. Но, конечно, мы ищем и находим новые возможности и на этом направлении. Это иллюзия, что российский бизнес в целом локализован только внутри страны, и, конечно, мы будем и дальше помогать нашим клиентам вести такую деятельность», — сказал он РБК.

Перспективы размещения

«Думаю, что акционер МТС-банка имеет желание разместить банк по оценке выше одного капитала, предварительные оценки были в диапазоне 1,1–1,4 капитала. Данная оценка близка к справедливой и не подразумевает существенно апсайда (ожидания роста котировок)», — рассуждает директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. Интересным он считает IPO ниже оценки в один капитал (на уровне 0,75–0,85), размещение меньшей доли в 3–7% акций и дальнейшее SPO по оценке выше одного капитала.

«Без дисконта рынку будет тяжело «переварить» такое размещение», — считает Петров.

МТС-банк может «иметь сразу несколько принципиальных факторов для дисконтирования (скидки. — РБК) на этапе оценки в рамках первичного размещения акций», говорит независимый аналитик Андрей Бархота.

«Во-первых, это отсутствие исключительного рыночного положения на рынке. Он не входит в число системообразующих кредитных организаций, как «Сбер», ВТБ и Совкомбанк (провел IPO в декабре 2023 года. — РБК). В то же время банк не может похвастаться какой-то уникальной бизнес-моделью, как «Тинькофф» или «Точка». Во-вторых, МТС-банк имеет существенные отклонения от инвестиционно привлекательных метрик финансовой и операционной эффективности», — говорит Бархота. В частности, ROE в 20% «достигнуто только в относительно успешный 2023 год». Интересным для инвесторов Бархота считает диапазон оценки банка в 0,65–0,75 от капитала с перспективой достижения уровня 0,8–0,9 от капитала на горизонте шести месяцев после размещения.

«Стоимость компании оценивают с большим разбросом. Банк оценивается в 1,2х–1,4х капитала. Для сравнения: Тинькофф Банк стоит 2,5х капитала, а Совкомбанк недавно размещался по 0,9х капитала», — говорил ранее «РБК Инвестициям» руководитель аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев.