ВТБ начал оформлять «кредиты-малыши»

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ВТБ начинает оформлять кредиты на небольшие суммы — от 5 тыс. до 30 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

«Кредит-малыш» можно будет взять на любые цели. Минимальный ежемесячный платеж по нему начинается с 525 руб., оформить кредит можно на срок до 11 месяцев. Для этого потребуется только паспорт, но заемщик должен быть старше 18 и моложе 75 лет. Подать заявку на такой кредит можно только через мобильное приложение ВТБ или интернет-банк.

«Небольшие ежемесячные платежи, которые под силу каждому бюджету, не окажут существенной финансовой нагрузки на заемщиков — мы проанализировали рынок микрофинансов и сделали наиболее интересное предложение для клиентов», — сказал заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.

Он отметил, что ставки по «кредитам-малышам» в ВТБ выше, чем по стандартному кредиту, но намного ниже, чем средние ставки на рынке микрофинансовых организаций, а небольшие кредиты помогут клиентам формировать позитивную кредитную историю.

«По нашим прогнозам, до конца года ВТБ выдаст более 250 тыс. таких займов», — добавил Благинин.

За время предварительного тестирования микрозаймов ВТБ выдал «кредитов-малышей» более чем на 300 млн руб. Это 20 тыс. займов, средний чек по которым составил 14 тыс. руб.

В мае 2021 года Сбербанк запустил сервис займов для своих зарплатных клиентов — «Деньги до зарплаты». Изначально занять у банка можно было от 1 тыс. до 30 тыс. руб. на срок до одного месяца. Позже Сбербанк расширил программу: теперь на месяц можно взять до 5 млн руб., но не больше 50% от своего оклада. До 30 тыс. руб. ставка составит 33,6% годовых, от 30 тыс. до 100 тыс. руб. — 24%, от 100 тыс. руб. — 16,8%. Также Сбербанк поменял порядок расчета суммы к возврату: при займе до 30 тыс. руб. клиент должен будет доплатить 28 руб., при сумме от 30 тыс. до 100 тыс. — 20 руб., а при сумме от 100 тыс. — 14 руб.