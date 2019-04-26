Fitch оценило потерю банками капитала из-за новых МСФО почти в ₽1 трлн

Крупнейшие банки зафиксировали потерю капитала из-за перехода на МСФО 9 — он снизился на 20-50%, подсчитали в Fitch. ЦБ пока не требует учитывать эти потери при расчете нормативов, чтобы не обрушить половину банковской системы

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Ряд крупных российских банков за два месяца 2019 года снизили капитал на 897 млрд руб. из-за введения девятой версии стандарта МСФО, говорится в отчете Fitch Ratings за январь и февраль, поступившем в РБК.

По новому стандарту банкам пришлось отразить более честную картину с точки зрения дополнительных проблем, говорит РБК старший директор Fitch Александр Данилов. Банки увеличили отражение просроченной задолженности на 1,1 трлн руб. и провели отрицательную корректировку справедливой стоимости активов в размере 942 млрд руб.

В результате просрочка выросла до 4,3 трлн. руб., а ее доля достигла 7,5% от всех кредитов. В МСФО 9 более строгое определение просроченной задолженности, а начисленные проценты по плохим кредитам больше не отражаются на внебалансовых счетах, объясняется в отчете.

«Эти проблемы банки одновременно зарезервировали, соответственно, резерв ударил по капиталу, и капитал у многих снизился, причем довольно сильно», — объясняет Данилов.

Снижение капитала было отражено через корректировку прибыли за прошлые годы — на 897 млрд руб. Это 10% от капитала банков на конец 2018 года или 90% от чистой прибыли банковского сектора за весь прошлый год, подсчитали в Fitch.