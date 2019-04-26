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Fitch оценило потерю банками капитала из-за новых МСФО почти в ₽1 трлн
Крупнейшие банки зафиксировали потерю капитала из-за перехода на МСФО 9 — он снизился на 20-50%, подсчитали в Fitch. ЦБ пока не требует учитывать эти потери при расчете нормативов, чтобы не обрушить половину банковской системы
Фото: Scott Eells / Bloomberg

Ряд крупных российских банков за два месяца 2019 года снизили капитал на 897 млрд руб. из-за введения девятой версии стандарта МСФО, говорится в отчете Fitch Ratings за январь и февраль, поступившем в РБК.

По новому стандарту банкам пришлось отразить более честную картину с точки зрения дополнительных проблем, говорит РБК старший директор Fitch Александр Данилов. Банки увеличили отражение просроченной задолженности на 1,1 трлн руб. и провели отрицательную корректировку справедливой стоимости активов в размере 942 млрд руб.

В результате просрочка выросла до 4,3 трлн. руб., а ее доля достигла 7,5% от всех кредитов. В МСФО 9 более строгое определение просроченной задолженности, а начисленные проценты по плохим кредитам больше не отражаются на внебалансовых счетах, объясняется в отчете.

«Эти проблемы банки одновременно зарезервировали, соответственно, резерв ударил по капиталу, и капитал у многих снизился, причем довольно сильно», — объясняет Данилов.

Снижение капитала было отражено через корректировку прибыли за прошлые годы — на 897 млрд руб. Это 10% от капитала банков на конец 2018 года или 90% от чистой прибыли банковского сектора за весь прошлый год, подсчитали в Fitch.

Каким банкам пришлось сократить капитал больше всего:

  • Группе ВТБ — на 300 млрд руб., это 17% от капитала группы на конец 2018 года;
  • Россельхозбанку — на 178 млрд. руб., или более чем на половину капитала (57%);
  • Банк «Траст» сократил капитал на 439 млрд руб., его отрицательный капитал почти удвоился. На базе «Траста» ЦБ создал банк плохих долгов, он может не выполнять нормативы;
  • Банк «Россия» уменьшил капитал на 13 млрд. руб. (25% от капитала);
  • «Русский стандарт» — на 13 млрд. руб. (27%),
  • Банк «Восточный» — на 11 млрд. руб. (31%).

По отрицательной корректировке справедливой стоимости активов первое место также занял ВТБ (277 млрд руб., 2,5% от валовых кредитов), второе — «Траст» (335 млрд. руб., 39%, при снижении резервов на 194 млрд руб.), третье — Газпромбанк (125 млрд. руб., 2,9%, снизил резервы на 61 млрд руб.). Россельхозбанк отразил в отчетности снижение справедливой стоимости на 3 млрд руб., но нарастил резервы на 184 млрд руб. (8,2% от валовых кредитов).

Треть банковской системы

Реального влияния на бизнес банков изменения по МСФО 9 не окажут. «Хитрость заключается в том, что корректировка капитала, этот удар по нему, существует только в бухгалтерской отчетности», — говорит Данилов. Снижение капитала видно в балансе, но при расчете регулятивного капитала, на основе которого считаются нормативы его достаточности, эти корректировки отсутствуют, объясняет старший директор Fitch.

Пересмотр капитала пока происходит «в тестово-пилотном режиме». «Видимо, ЦБ просто смотрит насколько сильное влияние с тем, чтобы не положить треть банковской системы», — замечает эксперт. Когда ЦБ решит учитывать новый стандарт для регулятивных целей и в каком формате, пока не известно. 

«Мы увидели более реальное положение дел, а долгосрочные последствия с точки зрения нормативов зависят от будущей позиции Центробанка, которая пока не понятна», — указывает Данилов. «Длительная отсрочка может рассматриваться как существенное послабление со стороны регулятора», — говорится в отчете Fitch.

Уложиться в нормативы

Пока все системно значимые банки выполняют требования ЦБ по нормативам капитала с учетом повышения надбавок, предусмотренных в рамках «Базеля III» для снижения риска. Осенью Банк России пошел банкам на уступки и сделал повышение надбавок к капиталу более плавным: вместо подъема на 0,625% с 1 января 2019 года требования теперь будут нарастать на квартальной основе. Первое повышение было 1 апреля — плюс 0,125% ко всем показателям: базовый капитал: 7,025%, основной капитал: 8,525% и общий капитал: 10,525%. В Fitch полагают, что все системно-значимые банки выполнят эти требования. «ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк имеют достаточно ограниченный запас прочности в сравнении с другими системно-значимыми банками», — замечают эксперты.

ВТБ ранее пришлось отступить от правила выплаты 50% прибыли на дивиденды, чтобы направить эти средства на формирование резервов. Соответствие повышенным требованиям ЦБ к капиталу будет стоить ВТБ 450 млрд руб. в 2017, 2018 и 2019 годах. «Это значит 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в экономику», — говорил глава банка Андрей Костин.

Банки, не являющиеся системно значимыми, выполняют менее строгие требования по нормативам с учетом надбавок (6,375%, 7,875%, 9,875%). Нормативы трех банков были ниже минимальных на конец февраля — это УБРиР и МТС (по основному капиталу), а также СКБ (по базовому капиталу). Но невыполнение требований на второй месяц квартала не является нарушением, ЦБ смотрит на нормативы поквартально.

Автор: Павел Казарновский
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