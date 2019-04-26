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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Минфин нашел новый способ поддержки ВЭБа для реализации нацпроектов
Правительство разрешило ВЭБ.РФ привлекать депозиты из бюджета на срок до пяти лет, а не на год, как сейчас. Это позволит госкорпорации привлекать длинные деньги на нацпроекты
Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и премьер-министр Дмитрий Медведев  (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Правительство утвердило право Минфина размещать средства федерального бюджета на депозиты в госкорпорации ВЭБ.РФ на срок больше года, следует из постановления правительства от 22 апреля. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

В постановлении закреплены новые положения Бюджетного кодекса, вступившие в силу в ноябре 2018 года. Прошлый вариант не уточнял возможные сроки размещения депозитов, обычно они размещались на год с возможностью пролонгации. Теперь депозиты разрешено размещать на срок больше одного финансового года, но не более чем на пять лет. Одновременно закрепляется норма об ежегодной уплате ВЭБом процентов от размещения средств бюджета, а не в конце срока действия депозита.

«Предусмотренные изменения при необходимости могут обеспечить ВЭБ.РФ дополнительными источниками фондирования проектов, направленных на достижение целей национальных проектов», — сообщили РБК в пресс-службе Минфина. «Увеличение предельных сроков размещения средств федерального бюджета на депозиты ВЭБ.РФ направлено на диверсификацию источников фондирования», — подтвердили в пресс- службе ВЭБа.

ВЭБ принимает участие в реализации майского указа Владимира Путина. Перед госкорпорацией стоит задача поддерживать отрасли, в которых реализуются национальные проекты. Речь идет о демографии, здравоохранении, образовании, жилищном строительстве, экологии, развитии дорожной сети, увеличении производительности труда, малом бизнесе, науке, культуре и цифровой экономике. Государство готово поддерживать ВЭБ: на погашение внешних долгов ВЭБа правительство до 2024 года выделит субсидии на 600 млрд руб., что сопоставимо с долгом госкоропрации по евробондам; еще 300 млрд руб. власти готовы направить на докапитализацию ВЭБа за счет нового механизма подписного капитала (предоставление по мере необходимости в пределах обозначенной суммы).

Длинные депозиты — это стабильный источник фондирования и дополнительная возможность принимать участие в долгосрочных проектах, замечает аналитик Fitch Антон Лопатин. В то же время бюджетные депозиты едва ли помогут ВЭБу улучшить маржу (в 2018 году — 2%) и прибыльность в целом, говорит он. Средняя стоимость фондирования для ВЭБа составляет около 7% против 4–5% у коммерческих банков. Лопатин объясняет это тем, что банки могут держать дешевые текущие счета, а у ВЭБа такой возможности нет.

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Долгосрочные депозиты будут выделяться как целевые деньги, полагает директор направления «финансовые институты» S&P Сергей Вороненко​. Детальные условия их предоставления будут зависеть от конкретного проекта, полагает он. «В зависимости от этого будут рассчитываться и ставки, и риски, которые ВЭБ будет принимать на себя», — говорит Вороненко. Возможно, бюджетные средства надо будет предоставлять дешевле [чем рыночные ставки], допускает управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков. «Если Минфин будет давать средства под 6–7%, то ВЭБ должен будет кредитовать под 7–8%, чтобы обеспечить свою маржу и сделать резервы под кредитные риски, — рассуждает эксперт. — Но не так уж много инфраструктурных проектов, которые могли бы выдерживать такую ставку».

Что касается пятилетнего срока ограничения депозитов, то, по мнению замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, он не имеет принципиального значения, так как депозит при необходимости может быть пролонгирован. Ограничение нужно для контроля за тем, как расходуются средства. «В случае с длинными проектами, которые окупаются по десять лет, логично мерить пятилетними горизонтами», — говорит Волков.

Авторы: Павел Казарновский, Полина Звездина
Теги: ВЭБ, Минфин
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