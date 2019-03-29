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Финансы ,  
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ВЭБ.РФ отчитался об убытках в 176 млрд руб.
ВЭБ.РФ в 2018 году сократил убытки более чем на 100 млрд руб., но они по-прежнему достигают 175,8 млрд руб. На результаты ВЭБа влияет «старый» кредитный портфель, хотя расходы по кредитным убыткам упали в семь с половиной раз
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Госкорпорация ВЭБ.РФ по итогам 2018 года зафиксировала убыток в размере 175,8 млрд руб., следует из ее отчетности по МСФО. Убытки сократились более чем на 100 млрд руб., или на 40%, по сравнению с 2017 годом, когда этот показатель достиг 287,7 млрд руб. Сокращение связано с плотной работой с проблемными активами, объясняют в самой госкорпорации.

«Значительное влияние на результат по МСФО оказывает работа со «старым» портфелем по ранее выданным кредитам», — передала пресс-служба слова первого зампреда ВЭБа Михаила Полубояринова, отвечающего за финансовый блок госкорпорации. Еще почти 50 млрд руб. убытков приходится на отражение непроцентных расходов при конвертации валютных депозитов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевые.

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Активы ВЭБа за прошедший год составили 3,361 трлн руб. и остались практически неизменными. Обязательства выросли почти на 100 млрд руб., до 3,077 трлн руб., против 2,980 трлн руб. в 2017 году.

По сравнению с 2017 годом кредитный портфель ВЭБа сократился на 222,5 млрд руб., до 1,561 млрд руб. ВЭБ переуступил некоторые кредиты другим структурам в связи с выполнением своей задачи как института развития, перевел часть кредитов в категорию оцениваемых по справедливой стоимости и провел отрицательную переоценку таких кредитов, говорится в пресс-релизе госкорпорации. Новых кредитов ВЭБ выдал на 95,3 млрд руб.

Госкорпорация в прошлом году значительно сократила расходы на создание резервов под обесценивание кредитов. В прошлом году эта статья составила 250 млрд руб., а в отчетности за 2018 год говорится, что на расходы по кредитным убыткам ВЭБ.РФ направил 33,1 млрд руб.

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«Нужно отметить, что сейчас на финансовый результат ВЭБа в меньшей степени влияет качество его кредитного портфеля», — сказал РБК аналитик Moody's Лев Дорф, обратив внимание на существенное сокращение расходов по кредитным убыткам, которые упали до 33,1 млрд руб. с 255 млрд руб. годом ранее. Одновременно по части старого кредитного портфеля проводилась переуступка требований и как результат реклассификация с существенной отрицательной переоценкой. «За последние годы основные кредитные риски были уже отражены и созданы достаточные резервы», — объяснил эксперт.

Чистый процентный доход ВЭБ.РФ составил 59,8 млрд руб. до расходов по кредитным убыткам, а чистый комиссионный доход — 9,8 млрд руб., это то, что госкорпорация заработала от своей основной деятельности, рассказал Дорф, заметив, что на ВЭБ существенно давят операционные и административные расходы: «То, на чем сейчас ВЭБ.РФ фокусируется, проводя оптимизацию». Среди других причин, негативно повлиявших на финансовый результат в 2018 году, были переоценка валютных статей, а также убытки, связанные с изменением условий по государственным депозитам, но это были «бумажные» убытки. В результате капитал группы ВЭБ.РФ сократился почти на 30%

Автор: Павел Казарновский
Теги: ВЭБ, МСФО
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