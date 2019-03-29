ВЭБ.РФ отчитался об убытках в 176 млрд руб.

ВЭБ.РФ в 2018 году сократил убытки более чем на 100 млрд руб., но они по-прежнему достигают 175,8 млрд руб. На результаты ВЭБа влияет «старый» кредитный портфель, хотя расходы по кредитным убыткам упали в семь с половиной раз

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Госкорпорация ВЭБ.РФ по итогам 2018 года зафиксировала убыток в размере 175,8 млрд руб., следует из ее отчетности по МСФО. Убытки сократились более чем на 100 млрд руб., или на 40%, по сравнению с 2017 годом, когда этот показатель достиг 287,7 млрд руб. Сокращение связано с плотной работой с проблемными активами, объясняют в самой госкорпорации.

«Значительное влияние на результат по МСФО оказывает работа со «старым» портфелем по ранее выданным кредитам», — передала пресс-служба слова первого зампреда ВЭБа Михаила Полубояринова, отвечающего за финансовый блок госкорпорации. Еще почти 50 млрд руб. убытков приходится на отражение непроцентных расходов при конвертации валютных депозитов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевые.

Активы ВЭБа за прошедший год составили 3,361 трлн руб. и остались практически неизменными. Обязательства выросли почти на 100 млрд руб., до 3,077 трлн руб., против 2,980 трлн руб. в 2017 году.

По сравнению с 2017 годом кредитный портфель ВЭБа сократился на 222,5 млрд руб., до 1,561 млрд руб. ВЭБ переуступил некоторые кредиты другим структурам в связи с выполнением своей задачи как института развития, перевел часть кредитов в категорию оцениваемых по справедливой стоимости и провел отрицательную переоценку таких кредитов, говорится в пресс-релизе госкорпорации. Новых кредитов ВЭБ выдал на 95,3 млрд руб.