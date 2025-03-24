 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В Рунете произошел масштабный сбой

Сбои в работе фиксируют у «Сбера», Steam, Epic Games, Anydesk и других сервисов. В РКН объясняют это использованием «иностранной серверной инфраструктуры». Жалобы поступают в основном из Южного и Приволжского федеральных округов
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В российском сегменте интернета наблюдаются проблемы с доступом у ряда сервисов, сообщили РБК в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

«Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои. Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров», — заявили там.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбои в работе произошли у Сбербанка (пик жалоб пришелся на 14:00 мск — более 1 тыс. сообщений). Жалобы поступили от пользователей из Тверской, Вологодской и Ульяновской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Хабаровского края.

В пресс-службе «Сбера» РБК сообщили, что все его системы работают штатно.

О проблемах в работе сервиса удаленного доступа Anydesk (жалобы поступают с утра, пик пришелся на 12:15) сообщили пользователи из Ульяновской, Вологодской, Кировской, Новгородской и Псковской областей.

Также сбои в работе произошли у ряда киберспортивных сервисов. В их числе — магазины видеоигр Steam (Волгоградская, Саратовская и Пензенская области, Краснодарский и Ставропольский край) и Epic Games (Астраханская, Саратовская, Волгоградская и Пензенская области и Краснодарский край), а также киберспортивная платформа FaceIT (Кировская, Самарская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Татарстан).

Жители Сибири пожаловались на масштабный сбой в Рунете
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

20 марта наблюдались сбои в работе ряда сервисов, в том числе МТС, «Ростелекома», «Билайн», Epic Games, Figma, Genshin Impact. Тогда о проблемах с доступом сообщали в основном пользователи из Сибирского и Уральского федеральных округов.

В Роскомнадзоре тогда сбои также объяснили «использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои». На профильных форумах обсуждались проблемы с доступом к Cloudfare — популярному американскому CDN-сервису, от которого РКН рекомендовал российским компаниям отказаться еще осенью.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу

Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии

Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц

Путин передал Трампу «личный» подарок

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией

Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Екатерина Шокурова, Елена Степанова Елена Степанова
Интернет
Материалы по теме
«Билайн» заявил, что сбои происходят по не зависящим от них причинам
Технологии и медиа
Пользователи в России пожаловались на сбои в работе платформы Steam
Технологии и медиа
В работе сети МТС зафиксировали массовые сбои
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Сын Ефремова после УДО отца заявил, что помнит о погибшем Сергее ЗахаровеОбщество, 17:34
Задержан замгендиректора Кубанского казачьего хораОбщество, 17:33
Крупнейший институт развития раскрыл прибыль впервые за три годаФинансы, 17:32
Переговоры России и США возобновились после второго перерываПолитика, 17:24
Зеленский оценил последствия заморозки помощи США для ВСУПолитика, 17:22
В Госдепе назвали отсутствие диалога между Россией и США бессмысленнымПолитика, 17:19
Рынок США подскочил на планах Трампа пока не вводить некоторые пошлиныИнвестиции, 17:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп заявил, что убийце Джона Кеннеди «помогли»Политика, 17:09
Головин впервые с 2022 года потерял в трансферной стоимостиСпорт, 17:08
Минобороны сообщило об ударах ВСУ по энергообъектам вопреки соглашениямПолитика, 17:05
Минобороны сообщило об атаках ВСУ на газовую инфраструктуру в РоссииПолитика, 17:04
Сколько заплатят водители за единый полис ОСАГО России и БелоруссииАвто, 17:01
За год Москва одобрила строительство 3,5 млн кв. м жилья в промзонахНедвижимость, 16:59
Протекционизм в Индии: новые возможности для российского бизнесаОтрасли, 16:55