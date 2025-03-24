В Рунете произошел масштабный сбой

Сбои в работе фиксируют у «Сбера», Steam, Epic Games, Anydesk и других сервисов. В РКН объясняют это использованием «иностранной серверной инфраструктуры». Жалобы поступают в основном из Южного и Приволжского федеральных округов

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В российском сегменте интернета наблюдаются проблемы с доступом у ряда сервисов, сообщили РБК в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

«Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои. Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров», — заявили там.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбои в работе произошли у Сбербанка (пик жалоб пришелся на 14:00 мск — более 1 тыс. сообщений). Жалобы поступили от пользователей из Тверской, Вологодской и Ульяновской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Хабаровского края.

В пресс-службе «Сбера» РБК сообщили, что все его системы работают штатно.

О проблемах в работе сервиса удаленного доступа Anydesk (жалобы поступают с утра, пик пришелся на 12:15) сообщили пользователи из Ульяновской, Вологодской, Кировской, Новгородской и Псковской областей.

Также сбои в работе произошли у ряда киберспортивных сервисов. В их числе — магазины видеоигр Steam (Волгоградская, Саратовская и Пензенская области, Краснодарский и Ставропольский край) и Epic Games (Астраханская, Саратовская, Волгоградская и Пензенская области и Краснодарский край), а также киберспортивная платформа FaceIT (Кировская, Самарская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Татарстан).

20 марта наблюдались сбои в работе ряда сервисов, в том числе МТС, «Ростелекома», «Билайн», Epic Games, Figma, Genshin Impact. Тогда о проблемах с доступом сообщали в основном пользователи из Сибирского и Уральского федеральных округов.

В Роскомнадзоре тогда сбои также объяснили «использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои». На профильных форумах обсуждались проблемы с доступом к Cloudfare — популярному американскому CDN-сервису, от которого РКН рекомендовал российским компаниям отказаться еще осенью.