Как удвоилось число россиян с пятью и более кредитами
Число россиян, у которых есть пять и больше кредитов, удвоилось. Если в 2021 году таких было 4,7% (по данным бюро кредитных историй «Скоринг бюро»), то в 2023-м — 8,6%. При этом за три года чуть снизилось число россиян с двумя кредитами (24,1% в 2020 году против 23,9% в 2023-м).
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри