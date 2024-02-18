Как удвоилось число россиян с пятью и более кредитами

Число россиян с пятью и более кредитами стало в два раза больше

Число россиян, у которых есть пять и больше кредитов, удвоилось. Если в 2021 году таких было 4,7% (по данным бюро кредитных историй «Скоринг бюро»), то в 2023-м — 8,6%. При этом за три года чуть снизилось число россиян с двумя кредитами (24,1% в 2020 году против 23,9% в 2023-м).