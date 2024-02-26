Джорджу Майклу посвятили коллекционную монету

Монета с изображением Джорджа Майкла (Фото: royalmint.com)

Королевский монетный двор Великобритании выпустит коллекционную монету, посвященную певцу Джорджу Майклу. Об этом сообщает The Independent.

Покойному британскому исполнителю Джорджу Майклу посвятили персональную коллекционную монету. Королевский монетный двор Великобритании запустит в продажу монеты с изображением музыканта в его фирменных солнцезащитных очках.

«От имени Джорджа Майкла мы глубоко польщены тем, что Королевский монетный двор отдает ему дань уважения», — приводит издание слова благодарности от компании George Michael Entertainment.

На аверсе монеты находится портрет Джорджа Майкла в его фирменных солнцезащитных очках. На реверсе монеты изображен портрет короля Великобритании Карла III. Королевский двор выпустил золотые, серебряные и обычные монеты. Обычная монета номиналом £5 изготовлена из медно-никелевого сплава. Ее вес составляет 28,28 грамм.

Золотая монета изготовлена из золота 999 пробы и представлена в четырех вариантах:

номинал £200, вес — 62,42 г, тираж — 35 экземпляров;

номинал £100, вес — 31,21 г, тираж — 160 экземпляров;

номинал £25, вес — 7,8 г, тираж — 310 экземпляров;

номинал 50 пенсов, вес — 0,8 г, тираж — 2034 экземпляра.

Серебряная монета изготовлена из серебра 999 пробы и представлена в трех вариантах:

номинал £10, вес — 156,30 г, тираж — 185 экземпляров;

номинал £5, вес — 62,86 г, тираж — 350 экземпляров;

номинал £2, вес — 31,21 г, тираж — 3510 экземпляров.

Дизайн монеты выполнен по мотивам видеоклипа Джорджа Майкла на песню «Faith». Дизайн разработала гравер Сандра Дейана. По ее словам, каждая линия изображения должна была отражать «культовый образ» певца.

Это не первый раз, когда в Англии выпускают монеты в честь музыкантов. Например, в 2020 году Королевский монетный двор выпустил монеты, посвященные британской музыкальной группе Queen и певцу Элтону Джону.

В конце 2023 года стало известно, что Королевский монетный двор Великобритании планирует выпустить пять новых монет. Их дизайн должен увековечить ключевые события и моменты в истории страны. Речь шла про изображения Букингемского дворца, Уинстона Черчилля, Лондонской национальной галереи, организации RNLI и британских спортсменов.