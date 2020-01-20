Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen

Монеты, дизайн которых был одобрен бывшими участниками группы, предлагаются на продажу по цене от £13 до £2020

Фото: RoyalMintUK / Twitter

Великобритания выпустила в обращение памятные монеты, посвященные группе Queen. Об этом говорится в Twitter государственного монетного двора.

Queen стала первой музыкальной группой, символику которой отпечатали на британских монетах, говорится в сообщении. Кроме того, посвященные Queen монеты стали первыми в серии монетного двора «Легенды музыки».

В Монетном дворе Великобритании отметили, что дизайн монет одобрен бывшими участниками группы — гитаристом Брайаном Мэйем и барабанщиком Роджером Тейлором.

Мэй показал одну из них номиналом в пять фунтов на видео. «На одной стороне у монеты изображение королевы [Елизаветы II], а на другой — Queen (в переводе «королева». — РБК). Такого раньше никогда не было», — сказал Мэй.