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В Великобритании выпустят монеты с изображениями Черчилля и олимпийцев

Черчилль, Букингемский дворец и спортсмены появятся на новых монетах Британии
Королевский монетный двор Великобритании в 2024 году выпустит пять новых монет, на которых появятся изображения Букингемского дворца, Уинстона Черчилля, Лондонской национальной галереи, организации RNLI и британских спортсменов

Фото: The Royal Mint
Фото: The Royal Mint
Фото: The Royal Mint
Фото: The Royal Mint
Фото: The Royal Mint
Фото: The Royal Mint

Королевский монетный двор Великобритании в 2024 году выпустит пять новых монет, дизайн которых увековечит ключевые события и юбилейные даты, сообщил телеканал Sky News.

По данным телеканала, в центре на аверсе монеты номиналом £5 будет изображен Букингемский дворец. Ее дизайн разработал художник Генри Грей. Дизайн £2 приурочен к 150-летию бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля. На монете изображен его портрет, датируемый 1895 годом, а также надпись «Проложите путь к миру и свободе» — заявление, которое политик сделал во время Второй мировой войны. Этот дизайн разработала специалист Королевского монетного двора Наташа Сивард.

Елизавета II на британских монетах: пять профилей королевы
Общество
Фото:Luke MacGregor / Reuters
  Другая монета номиналом £2 посвящена 200-летию Лондонской национальной галереи. Ее дизайн разработал иллюстратор Эдвин Эллис.

Новые монеты номиналом 50 пенсов посвятят 200-летию благотворительной организации Royal National Lifeboat Institution, которая занимается спасением на водах, а также олимпийским и паралимпийским сборным Великобритании, готовящимся к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщает Sky News. Их дизайн разработали Джон Бергдал и Харис Цевис соответственно.

«В преддверии Нового года мы рады представить пять новых дизайнов монет, которые появятся в 2024 году и будут посвящены некоторым из наиболее значимых моментов и юбилеев, — приводит телеканал слова директора отдела памятных монет Королевского монетного двора Великобритании Ребекки Морган. — Королевский монетный двор ежегодно выпускает памятные монеты с 1971 года, и их стали коллекционировать как произведения искусства. Их также дарят людям, отмечающим особые события в наступающем году, поскольку они служат памятью о тех событиях».

Ранее РБК рассказал, как менялись купюры с портретом Елизаветы II в бывших колониях Великобритании. Королева вошла в Книгу рекордов Гиннесса как человек, чье изображение было размещено на деньгах наибольшего количества государств. По подсчетам экспертов, портрет Елизаветы украсил монеты и банкноты более чем 30 независимых стран и автономных территорий.

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Теги
Юлия Овчинникова
Великобритания Уинстон Черчилль Букингемский дворец монетный двор
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