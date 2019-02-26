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Финансы ,  
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ВТБ раскрыл доход от продажи страхового бизнеса СОГАЗу
Группа ВТБ оценила прибыль от продажи страхового бизнеса СОГАЗу в 54,1 млрд руб. В обмен на передачу своей «дочки» ВТБ получил 10% объединенной компании плюс 14,6 млрд руб. Новый игрок по планам займет 20% страхового рынка России
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Выигрыш ВТБ от сделки по продаже своей страховой «дочки» «ВТБ Страхование» крупнейшему страховщику СОГАЗу составил 54,1 млрд руб., следует из отчетности группы ВТБ по международным стандартам за 2018 год. Договоренность об объединении страхового бизнеса СОГАЗа и ВТБ была достигнута в мае прошлого года, а в конце октября сделка была закрыта. В ее периметр вошли все компании группы «ВТБ Страхование», включая «ВТБ Страхование жизни» и «ВТБ Медицинское страхование».

В обмен на передачу своей «дочки» ВТБ получила 10% обыкновенных акций СОГАЗа​, исходя из предварительной оценки их справедливой стоимости в 55,8 млрд руб., а также денежные выплаты в размере 14,6 млрд руб. Однако сумма выплат может быть скорректирована на сумму до 3,6 млрд руб. в зависимости от результатов оценки ряда активов, которые не были включены в предварительную оценку.

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СОГАЗ и ВТБ создали крупнейшего игрока на страховом рынке России

Объединенная компания будет работать под единым брендом СОГАЗ. ​По оценкам экспертов, она займет около 20% российского страхового рынка. Суммарная начисленная премия страхового бизнеса группы «Согаз» и группы «ВТБ Страхование», как подсчитали компании, может превысить 330 млрд руб., суммарные активы — 670 млрд руб.

Чистая прибыль банка ВТБ, в том числе и благодаря сделке с СОГАЗом, по итогам 2018 года выросла на 48,9% по сравнению с 2017 годом и составила 178,8 млрд руб. Результаты по прибыли превысили планы ВТБ (госбанк рассчитывал заработать в 2018 году 170 млрд руб.). 

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СОГАЗ по итогам 2017 года был крупнейшим игроком на российском страховом рынке: компания, по данным ЦБ, собрала 158 млрд руб. страховых премий. «ВТБ Страхование» шла на четвертом месте с 79,8 млрд руб. Данные по итогам 2018 года пока не публиковались.

Автор: Екатерина Литова
Теги: ВТБ, «ВТБ Страхование», СОГАЗ, сделка
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