СОГАЗ и ВТБ создали крупнейшего игрока на страховом рынке России

ВТБ и СОГАЗ закрыли сделку о слиянии страхового бизнеса. Итогом сделки должно стать появление в России компании-гиганта, занимающей примерно пятую часть страхового рынка

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ВТБ окончательно объединил с компанией СОГАЗ страховой сегмент своего бизнеса, говорится в сообщении банка, поступившем в распоряжение РБК. После окончательной интеграции работа обоих сегментов продолжится под общей вывеской СОГАЗ.

«Группа ВТБ и страховая группа СОГАЗ закрыли сделку по продаже 100% СК «ВТБ Страхование». В периметр сделки вошли все компании группы «ВТБ Страхование», включая «ВТБ Страхование жизни» и «ВТБ Медицинское страхование»... В результате сделки планируется объединение страховых активов на базе группы СОГАЗ. Группа ВТБ получит 10% акций и место в совете директоров объединенной компании, а также денежную компенсацию», — говорится в сообщении ВТБ. Объем компенсации в банке раскрывать не стали, однако в мае его глава Андрей Костин заявлял, что прибыль от соглашения составит десятки миллиардов рублей.

«ВТБ Страхование» до полного завершения интеграции продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами, подчеркнули в банке. Позднее компании группы объединятся под общим брендом.

«Суммарная начисленная премия страхового бизнеса группы СОГАЗ и группы «ВТБ Страхование», исходя из прогнозных финансовых показателей по МСФО за 2018 год, может составить более 330 млрд руб., суммарные активы — более 670 млрд руб.», — оцениваются результаты слияния в сообщении.

По оценкам, которые были даны в мае 2018 года, объединение СОГАЗа и «ВТБ Страхования» позволит объединенной группе занять около 20% страхового рынка. СОГАЗ по итогам 2017 года был крупнейшим игроком на российском страховом рынке: компания, по данным ЦБ, собрала 158 млрд руб. страховых премий. «ВТБ Страхование» шла на четвертом месте с 79,8 млрд руб.

О слиянии страхового бизнеса компании объявили в ходе ПМЭФ в мае 2018 года. О переговорах об объединении стало известно в январе.