Государство и компании заняли в декабре рекордный объем средств на бирже

Месячный объем первичных размещений государственных и корпоративных облигаций в декабре 2022 года стал максимальным по крайней мере за 13 лет, следует из статистики Мосбиржи. Больше половины рекордного показателя пришлось на ОФЗ

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Общий объем первичных размещений государственных и корпоративных облигаций в декабре 2022 года составил 2,3 трлн руб. (без учета краткосрочных бумаг), следует из презентации, представленной на брифинге Мосбиржи, передает корреспондент РБК. Это наибольший месячный показатель за всю историю наблюдений (статистика ведется с 2009 года). Для сравнения: в декабре 2021 года объем «первички» составил только 522 млрд руб., а годом ранее — 1,3 трлн руб.

«Последние два месяца [2022 года] стали рекордными и превысили аналогичные показатели 2021 года», — констатировал начальник управления по работе с эмитентами облигаций Мосбиржи Дмитрий Таскин. Первичный рынок после провала в феврале—апреле (тогда Банк России повысил ставку до рекордных 20% и эмитенты не выходили на рынок) полностью восстановился, говорится в презентации площадки.

Из общего объема первичных размещений в декабре 2022 года 1,44 трлн руб. пришлось на ОФЗ, остальные 840 млрд руб. — на корпоративные облигации. В декабре 2021 года показатели составляли 117 млрд и 405 млрд руб. соответственно, то есть объем корпоративных облигаций почти в 3,5 раза превышал объем ОФЗ.

Также в прошлом году произошли системные изменения с точки зрения спроса инвесторов, добавил Таскин. «Спрос скорее переместился в сторону институциональных инвесторов. Это в первую очередь банки и управляющие компании — по сути дела, те игроки, которые обладают избыточной ликвидностью», — объяснил он.

На банки в структуре инвесторов при первичных размещениях облигаций в марте—декабре 2022 года пришлось 55%, на доверительных управляющих — 36%. В январе—феврале прошлого года эти показатели составляли 40 и 42% соответственно. Доля физических лиц в структуре инвесторов в марте—декабре 2022 года составила только 7%, хотя в январе—феврале показатель был равен 15%, а в декабре 2021 года — 29%.

Кто занимал деньги на бирже

В целом за год рынок первичных размещений сжался. Всего в 2022 году на первичных торгах были размещены ОФЗ на 3,1 трлн руб. (против 4,6 трлн руб. в 2021 году), а корпоративные облигации — на 2,7 трлн руб. (против 3,3 трлн руб. в 2021 году). За год объем бондов в обращении вырос на 13%, до 39 трлн руб., привел оценку Таскин. Из них 19,8 трлн руб. приходится на корпоративные бумаги, следует из статистики Cbonds.

65% заемщиков на рынке первичного долга в 2022 году были представлены качественными эмитентами (рейтинг АА и выше), 27% пришлось на компании из сегмента высокодоходных облигаций (ставка купона по ним как минимум на 5 процентных пунктов выше ключевой, но эмитенты имеют низкий кредитный рейтинг или не имеют его вообще), 8% — на эмитентов второго эшелона.

В денежном эквиваленте наибольший объем «первички» был размещен металлургическими компаниями — 864 млрд руб. (32%). Банки с фининститутами и энергетические компании разместили бонды на 567 млрд (21%) и 540 млрд (20%) руб. соответственно.

Рынок расширялся в том числе за счет новых имен, для которых выход на внутренний рынок облигаций — первый шаг к публичности, рассуждает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист: «Компания размещает бумаги, общается с инвесторами, регулярно показывает отчетность, получает опыт. Довольно часто размещение и организуется для получения этого опыта, а не из-за острой необходимости в привлечении средств».

Объем размещений в 2023 году также останется высоким, сказал РБК начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрей Кулаков. Наибольший потенциал размещений он видит в секторе качественных эмитентов (в 2022 году они увеличили размещения на 62%) с понятной и предсказуемой бизнес-моделью, а также среди квазигосударственных компаний. Третий эшелон скорее будет рефинансироваться, чем размещать новые выпуски, считает Кулаков: «Из-за пониженного спроса со стороны инвесторов и широких кредитных линий».

«Дополнительную поддержку рынку первичных облигаций должен оказать значительный объем погашений, оферт и выплат купонов по рыночным корпоративным облигациям», — полагает Кулаков. По его оценке, объем этих средств может составить около 2,3 трлн руб.

С чем связан рост размещений

В начале года рынок был закрыт (с 28 февраля по 28 марта по решению Банка России были остановлены торги акциями и корпоративными облигациями), а затем ключевая ставка была на высоком уровне (28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку до 20%, к ее снижению регулятор перешел только в начале апреля) — у эмитентов не было нужды занимать, а если и требовалось финансирование в этот период, его можно было привлечь в банке, объясняет руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара» Александр Афонин.

«В результате к концу года сложилась ситуация, когда накопилось предложение эмитентов за все те месяцы, когда они не имели возможности размещать бумаги. Размещения в большом количестве начались в конце осени — начале зимы, когда открылась такая возможность благодаря нейтрально-положительной экономической ситуации и в первую очередь благодаря замедлению инфляции», — продолжает эксперт.

О том, что в конце года ключевая ставка была максимально благоприятной для выхода на рынок, говорит и представитель Ассоциации владельцев облигаций (АВО). Еще одним аргументом в пользу активизации эмитентов именно в декабре он называет ожидание рынком прекращения цикла снижения ставки. На последних двух заседаниях в 2022 году (в октябре и декабре) Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, хотя до этого в течение полугода снижал ее на каждом плановом заседании и проводил внеплановые раунды смягчения. На декабрьском заседании регулятор несколько ужесточил сигнал по денежно-кредитной политике, отмечали эксперты.

Влияние на рынок облигаций оказала и частичная мобилизация, объявленная в конце сентября, считает представитель АВО. «Эмитенты не могли, по сути, занимать весной 2022-го и в сентябре—октябре, когда была частичная мобилизация и рынок жил страхами», — объясняет он. В результате часть запланированных на осень размещений также была перенесена на конец года.