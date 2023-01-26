Государство и компании заняли в декабре рекордный объем средств на бирже

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 75,33 (+0,38) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 69,13 (+0,17) Инвестиции, 16:19
Российский чемпион Олимпиады по боксу проведет бой с экс-чемпионом WBA Спорт, 18:14
Министр обороны ФРГ не увидел поводов для радости в передаче танков Киеву Политика, 18:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:51
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 17:49
Берл Лазар заявил Путину о поддержке решений для достижения мира Политика, 17:34
Государство и компании заняли в декабре рекордный объем средств на бирже Финансы, 17:29
Власти Москвы выселят Российский центр по правам человека Общество, 17:26
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
В WhatsApp модернизировали редактор снимков. Что он теперь умеет Life, 17:24
Россиянина нашли мертвым на Пхукете Общество, 17:18
Мэр Парижа поддержала участие россиян в Олимпиаде на условиях МОК Спорт, 17:13
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 17:11
Общественная палата поддержала отмену прямых выборов мэра в Новосибирске Политика, 17:09
Бывший премьер предложил переименовать Волгоград в Сталинград Общество, 17:09
Минобороны Дании предложило призывать женщин на срочную службу Политика, 17:05
Финансы ,  
0 

Государство и компании заняли в декабре рекордный объем средств на бирже

Государство и компании в декабре разместили на Мосбирже рекордный объем бондов — ₽2,3 трлн
Месячный объем первичных размещений государственных и корпоративных облигаций в декабре 2022 года стал максимальным по крайней мере за 13 лет, следует из статистики Мосбиржи. Больше половины рекордного показателя пришлось на ОФЗ
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Общий объем первичных размещений государственных и корпоративных облигаций в декабре 2022 года составил 2,3 трлн руб. (без учета краткосрочных бумаг), следует из презентации, представленной на брифинге Мосбиржи, передает корреспондент РБК. Это наибольший месячный показатель за всю историю наблюдений (статистика ведется с 2009 года). Для сравнения: в декабре 2021 года объем «первички» составил только 522 млрд руб., а годом ранее — 1,3 трлн руб.

«Последние два месяца [2022 года] стали рекордными и превысили аналогичные показатели 2021 года», — констатировал начальник управления по работе с эмитентами облигаций Мосбиржи Дмитрий Таскин. Первичный рынок после провала в феврале—апреле (тогда Банк России повысил ставку до рекордных 20% и эмитенты не выходили на рынок) полностью восстановился, говорится в презентации площадки.

Из общего объема первичных размещений в декабре 2022 года 1,44 трлн руб. пришлось на ОФЗ, остальные 840 млрд руб. — на корпоративные облигации. В декабре 2021 года показатели составляли 117 млрд и 405 млрд руб. соответственно, то есть объем корпоративных облигаций почти в 3,5 раза превышал объем ОФЗ.

Также в прошлом году произошли системные изменения с точки зрения спроса инвесторов, добавил Таскин. «Спрос скорее переместился в сторону институциональных инвесторов. Это в первую очередь банки и управляющие компании — по сути дела, те игроки, которые обладают избыточной ликвидностью», — объяснил он.

На банки в структуре инвесторов при первичных размещениях облигаций в марте—декабре 2022 года пришлось 55%, на доверительных управляющих — 36%. В январе—феврале прошлого года эти показатели составляли 40 и 42% соответственно. Доля физических лиц в структуре инвесторов в марте—декабре 2022 года составила только 7%, хотя в январе—феврале показатель был равен 15%, а в декабре 2021 года — 29%.

Кто занимал деньги на бирже

В целом за год рынок первичных размещений сжался. Всего в 2022 году на первичных торгах были размещены ОФЗ на 3,1 трлн руб. (против 4,6 трлн руб. в 2021 году), а корпоративные облигации — на 2,7 трлн руб. (против 3,3 трлн руб. в 2021 году). За год объем бондов в обращении вырос на 13%, до 39 трлн руб., привел оценку Таскин. Из них 19,8 трлн руб. приходится на корпоративные бумаги, следует из статистики Cbonds.

Читайте на РБК Pro
Как изучение иностранного языка повышает самооценку и снижает стресс
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
Айтишник через полгода: что онлайн-школы прячут за громкими обещаниями
Какие мобильные приложения выгодно делать в 2023 году

65% заемщиков на рынке первичного долга в 2022 году были представлены качественными эмитентами (рейтинг АА и выше), 27% пришлось на компании из сегмента высокодоходных облигаций (ставка купона по ним как минимум на 5 процентных пунктов выше ключевой, но эмитенты имеют низкий кредитный рейтинг или не имеют его вообще), 8% — на эмитентов второго эшелона.

В денежном эквиваленте наибольший объем «первички» был размещен металлургическими компаниями — 864 млрд руб. (32%). Банки с фининститутами и энергетические компании разместили бонды на 567 млрд (21%) и 540 млрд (20%) руб. соответственно.

Рынок расширялся в том числе за счет новых имен, для которых выход на внутренний рынок облигаций — первый шаг к публичности, рассуждает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист: «Компания размещает бумаги, общается с инвесторами, регулярно показывает отчетность, получает опыт. Довольно часто размещение и организуется для получения этого опыта, а не из-за острой необходимости в привлечении средств».

Объем размещений в 2023 году также останется высоким, сказал РБК начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрей Кулаков. Наибольший потенциал размещений он видит в секторе качественных эмитентов (в 2022 году они увеличили размещения на 62%) с понятной и предсказуемой бизнес-моделью, а также среди квазигосударственных компаний. Третий эшелон скорее будет рефинансироваться, чем размещать новые выпуски, считает Кулаков: «Из-за пониженного спроса со стороны инвесторов и широких кредитных линий».

«Дополнительную поддержку рынку первичных облигаций должен оказать значительный объем погашений, оферт и выплат купонов по рыночным корпоративным облигациям», — полагает Кулаков. По его оценке, объем этих средств может составить около 2,3 трлн руб.

С чем связан рост размещений

В начале года рынок был закрыт (с 28 февраля по 28 марта по решению Банка России были остановлены торги акциями и корпоративными облигациями), а затем ключевая ставка была на высоком уровне (28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку до 20%, к ее снижению регулятор перешел только в начале апреля) — у эмитентов не было нужды занимать, а если и требовалось финансирование в этот период, его можно было привлечь в банке, объясняет руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара» Александр Афонин.

«В результате к концу года сложилась ситуация, когда накопилось предложение эмитентов за все те месяцы, когда они не имели возможности размещать бумаги. Размещения в большом количестве начались в конце осени — начале зимы, когда открылась такая возможность благодаря нейтрально-положительной экономической ситуации и в первую очередь благодаря замедлению инфляции», — продолжает эксперт.

О том, что в конце года ключевая ставка была максимально благоприятной для выхода на рынок, говорит и представитель Ассоциации владельцев облигаций (АВО). Еще одним аргументом в пользу активизации эмитентов именно в декабре он называет ожидание рынком прекращения цикла снижения ставки. На последних двух заседаниях в 2022 году (в октябре и декабре) Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, хотя до этого в течение полугода снижал ее на каждом плановом заседании и проводил внеплановые раунды смягчения. На декабрьском заседании регулятор несколько ужесточил сигнал по денежно-кредитной политике, отмечали эксперты.

Влияние на рынок облигаций оказала и частичная мобилизация, объявленная в конце сентября, считает представитель АВО. «Эмитенты не могли, по сути, занимать весной 2022-го и в сентябре—октябре, когда была частичная мобилизация и рынок жил страхами», — объясняет он. В результате часть запланированных на осень размещений также была перенесена на конец года.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина
облигации Мосбиржа
Материалы по теме
Мировые рынки акций и облигаций потеряли свыше $30 трлн в 2022 году
Финансы
ВЭБ допустил выпуск облигаций в юанях
Финансы
Аналитики предсказали трехкратный рост дефолтов на рынке облигаций
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter