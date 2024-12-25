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Финансы ,  
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ЦБ отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

Они не будут действовать с 1 января по 31 марта 2025 года. Речь идет обо всех потребительских кредитах. Ранее ЦБ разрешил банкам устанавливать ставки по ипотеке без ограничений почти на полгода
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров ЦБ решил с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать полную стоимость кредита по всем потребительским кредитам для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов, сообщается на сайте Банка России.

Полная стоимость кредита (ПСК) — это все затраты на обслуживание кредита. Она включает в себя проценты за пользование кредитом, а также различные комиссии и другие расходы. Например, комиссии за выпуск и обслуживание пластиковой карты, платежи в пользу третьих лиц (страховщиков, застройщиков, нотариусов).

«Банк России вводит мораторий в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на ПСК. Стоимость фондирования финансовых организаций достаточно сильно выросла c третьего квартала 2024 года как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности», — говорится в сообщении.

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Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Ограничение могло бы привести к сокращению доступности кредитов для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК, пояснил регулятор.

По закону предельные ставки по разным видам кредитов для клиентов-физлиц не могут более чем на треть превышать процентный уровень, устанавливаемый регулятором каждый квартал. Однако значения ПСК в России рассчитываются с задержкой: для четвертого квартала действуют ограничения, сформированные на основе ставок во втором квартале, когда ключевая ставка еще была на уровне 16%.

Для первого квартала 2025 года должны были действовать ограничения на основе ставок в третьем квартале — еще без учета роста ключевой ставки до рекордного 21%. Таким образом, при росте ключевой ставки банки чисто технически не могут слишком быстро повышать стоимость кредитов.

20 декабря, на последнем заседании в этом году, ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Она была установлена на новом историческом максимуме, побив рекорд весны 2022 года.

В октябре Центробанк разрешил банкам устанавливать ставки по ипотеке без ограничений почти на полгода — с 10 октября до 31 марта 2025 года.

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Теги
потребительские кредиты Центробанк ставки по кредитам
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