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ЦБ спрогнозировал снижение в 2024 году прибыли банков на 40%

Глава ЦБ Набиуллина: в 2024 году чистая прибыль банков составит больше ₽2 трлн
В 2024 году чистая прибыль российских банков снизится, но они смогут заработать больше 2 трлн руб., считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, даже в условиях высоких ставок они продолжат наращивать кредитование экономики
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 2024 году чистая прибыль российских банков составит чуть больше 2 трлн руб., оценила в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Это примерно на 40% меньше ожидаемого рекордного результата сектора за 2023 год: за январь—ноябрь чистая прибыль кредитных организаций составила 3,2 трлн руб. (.pdf), Банк России прогнозировал показатель по итогам года на уровне 3,3 трлн руб.

«Мы ожидаем, пока оценочно, что прибыль банковского сектора в следующем году будет чуть больше 2 трлн руб. Из-за высоких ставок их маржа может немного сократиться, тем более что высокие ставки быстрее переносятся на сторону депозитов, чем на сторону заемщиков и кредиторов. Но все-таки экономическая активность развивается, [наблюдаются] положительные темпы роста, у них [банков] будет возможность зарабатывать прибыль», — сказала Набиуллина.

Эльвира Набиуллина — РБК: «Есть искушение думать, что нам море по колено»
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Эльвира Набиуллина

Несмотря на снижение по сравнению с рекордным 2023 годом, чистая прибыль банков вырастет относительно среднегодовых величин, заметила глава ЦБ: «Когда мы оцениваем прибыль по банковской системе, очень важно смотреть на совокупную прибыль за два года. В прошлом году прибыль банков была 200 млрд руб., упала практически в десять раз».

«Если брать за два года, то прибыль в среднем получится, наверное, 1,7–1,8 трлн руб. Это где-то на четверть меньше, чем спокойный 2021 год», — добавила она. В 2021 году участники рынка заработали 2,4 трлн руб.

Комментируя финансовый результат сектора в этом году, Набиуллина указала на разовый фактор, поддержавший прибыль — положительную валютную переоценку. За 11 месяцев 2023 года эффект от нее составил 500 млрд руб. Это чуть больше 15% совокупного финансового результата за тот же период.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

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Банк России прогнозирует замедление кредитования на 2024 год, сказала Набиуллина. По ее словам, этот процесс уже наблюдается и в розничном, и в корпоративном сегменте.

«Но из-за высоких инфляционных ожиданий люди и бизнес берут кредиты, потому что считают, что инфляция будет высокая. Поэтому нам очень важны инфляционные ожидания, мы за этим следим. Но мы ожидаем, что в следующем году, конечно, темп роста кредитов не будет таким рекордно высоким, как в этом году, но будет положительным. В целом по экономике это где-то 5–10%», — отметила глава ЦБ.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Элина Тихонова
Банки чистая прибыль Эльвира Набиуллина
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