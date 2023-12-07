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Финансы ,  
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ЦБ спрогнозировал чистую прибыль банков выше ₽3 трлн

ЦБ: чистая прибыль банков в 2023 году составит 3,2–3,4 трлн руб.
Чистая прибыль банков в 2023 году будет даже выше 3 трлн руб., оценил ЦБ. Ее поддерживает рост чистых процентных доходов на фоне высоких кредитных ставок
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 2023 году чистая прибыль российских банков достигнет 3,2–3,4 трлн руб., сообщил в аналитическом обзоре Банк России. Регулятор улучшил прогноз по сектору: еще в начале ноября зампред ЦБ Ольга Полякова давала оценку в диапазоне 2,9–3 трлн руб.

По данным ЦБ, за третий квартал чистая прибыль банков составила 976 млрд руб., что с учетом предыдущих кварталов дает результат за девять месяцев в 2,67 трлн руб. Годом ранее за тот же период сектор показал убыток в 0,8 трлн руб.

По сравнению с предыдущим годом банкам удалось существенно нарастить чистые процентные доходы — на 48%, до 4,32 трлн руб., и более чем на треть снизить расходы на резервы (до 1,27 трлн руб.). Кроме того, радикально изменилась ситуация с доходами банков от операций с иностранной валютой: за январь—сентябрь на фоне ослабления рубля кредитные организации зафиксировали положительную валютную переоценку в 0,6 трлн руб. против потерь в 1,5 трлн руб. за тот же период 2022-го.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В третьем квартале чистая прибыль сектора оказалась на 17% выше уровня второго квартала. Как отмечается в обзоре, рост основной прибыли связан с активным наращиванием кредитования.

Что происходило с кредитами

В июле—сентябре банки нарастили корпоративный кредитный портфель на 5,9%, или 3,9 трлн руб. Спрос на ссуды предъявляли застройщики, а также компании горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, которые, в частности, нуждались в замещении внешних долгов. Рост чистых процентных доходов банков по корпоративным ссудам в основном обеспечило то, что значительная часть таких кредитов (45%) выдана по плавающим ставкам. В третьем квартале Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику: за отчетный период ключевая ставка поднялась с 7,5 до 13%, что повлияло на плавающие ставки по кредитам для бизнеса, которые, как правило, привязаны к ключевой.

На июль—сентябрь также пришелся всплеск спроса на ипотеку и необеспеченные кредиты. Портфель ссуд на жилье увеличился на 10,8% по сравнению со вторым кварталом, а выдачи в этом сегменте — на 38%, составив 2,5 трлн руб. Беззалоговое кредитование ускорилось с 4,5 до 5,9%. Выдачи таких ссуд составили 3,2 трлн руб., прибавив 9%.

В итоге чистые процентные доходы банков за третий квартал достигли 1,58 трлн руб., что на 13% выше уровня предыдущих трех месяцев. Чистые комиссионные доходы увеличились на 10%, до 521 млрд руб.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

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Расходы банков на резервы в июле—сентябре выросли на 7%, до 507 млрд руб., что соответствует темпам роста кредитного портфеля. При этом банки стали меньше зарабатывать на валютной переоценке, операциях с драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами: в третьем квартале по этой статье они зафиксировали доход в 299 млрд руб. против 333 млрд руб. во втором. Участники рынка также стали нести потери из-за отрицательной переоценки ценных бумаг в своих портфелях (в основном ОФЗ). За отчетный период обесценение составило 35 млрд руб., которое было отражено через прибыль. Потери еще 215 млрд руб. банки отразили через капитал. Подход к переоценке зависит от того, как кредитные организации квалифицируют ценные бумаги на своих балансах — по справедливой или амортизированной стоимости.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
ЦБ чистая прибыль

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