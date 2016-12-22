ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по валютным вкладам

ВТБ решил второй раз за месяц поднять ставки по депозитам в долларах на 0,25–0,7 процентного пункта. Госбанк поднимает ставки вслед за аналогичными действиями ведущих игроков и объясняет свое решение изменением ключевой ставки ЦБ

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Второй по величине госбанк — ВТБ — решил повысить с 23 октября ставки по депозитам в долларах на 0,25–0,7 процентного пункта (п.п.), сообщил РБК представитель пресс-службы банка, добавив, что изменения коснулись только ставок при размещении на срок от 181 до 731 дня. Максимальная доходность 3,5% годовых доступна клиентам при размещении на срок от 395 до 545 дней. Ставки по вкладам в евро банк оставил без изменений.

Это уже второе за месяц повышение ставок по валютным вкладам в ВТБ — в прошлый раз банк поднимал ставки 3 октября, следует из данных исследовательской компании Frank RG. Тогда ВТБ предлагал максимальную доходность по вкладу «Выгодный Привилегия» на три—пять лет: разместить $300 тыс. можно было под 3,4% годовых. Ранее ВТБ также повысил доходность по рублевым промовкладам — в среднем на 0,6 п.п. Например, при открытии вклада «Максимум онлайн» до 31 декабря в дистанционных каналах ставка составляет 7,3%.

ВТБ решил повысить ставки вслед за аналогичными шагами других игроков, отметили в банке. Основным фактором, влияющим на изменение ставок по депозитам, является динамика ключевой ставки ЦБ и конъюнктура рынка.

Банки продолжают активно поднимать ставки по вкладам как в рублях, так и в долларах. Крупнейший в стране Сбербанк 12 октября второй раз за год поднял ставки по всем рублевым вкладам на 0,15–0,5 п.п. Кроме Сбербанка и ВТБ из топ-10 банков по объему вкладов ставки подняли в октябре также Россельхозбанк, Альфа-Банк, Бинбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Райффайзенбанк. Московский кредитный банк и Газпромбанк в последний раз поднимали ставки по вкладам в конце сентября.

Повышение ставок происходит на фоне оттока средств населения с банковских вкладов. По данным ЦБ, в сентябре вклады населения снизились на 0,8%, до 26,9 трлн руб., в августе отток составил 0,6%. Это, по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, было вызвано не только медийным эффектом от обсуждения плана девалютизации, но и из-за тарифной политики банков, которые еще весной снизили ставки.

Между тем в октябре отток средств физлиц из банков прекратился: вклады россиян в отечественных банках за первые две недели октября выросли на 1,2% с исключением влияния валютной переоценки, заявил Василий Поздышев на форуме Finopolis в Сочи.