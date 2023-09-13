«Почта России» собралась открыть компанию в ОАЭ

Компания решила создать «дочку» в Дубае на фоне роста почтовых отправлений — он зафиксирован, помимо ОАЭ, и с другими странами, которые намерены вступить в БРИКС. У «Почты России» есть филиалы в Германии и Китае

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«Почта России» на фоне роста обмена почты с Объединенными Арабскими Эмиратами решила открыть свою компанию в Дубае, рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума генеральный директор компании Михаил Волков.

«Сейчас мы работаем над открытием компании в Дубае, в ОАЭ, а также рассматриваем и другие страны. Мы как логисты идем за спросом, за клиентами, ведем переговоры с российскими и зарубежными компаниями, будем предоставлять все необходимые логистические решения», — сказал он.

Свой первый зарубежный офис «Почта России» открыла в Берлине. Для работы там компания создала «дочку» RusPost GmbH. В Германии у нее есть логистический хаб площадью 2,1 тыс кв.м. Волков отметил, что офис действует и сейчас, при том что объемы доставок «несколько сократились, но и не обнулились». Также у нее есть дочерняя компания в Китае RP Logistics.

По словам Волкова, обмен почтой вырос в последнее время со странами, приглашенными в БРИКС (Волков не уточнил государства, но в этом году были приглашены Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия), рост составил более 80%. Гендиректор отметил, что российский бизнес также проявляет большой интерес к Турции.

Волков добавил, что на данный момент «Почта России» взаимодействует с более чем 130 странами по всему миру, почтовое сообщение прервали только шесть государств. На долю Китая приходится 96% международных отправлений, указал он.