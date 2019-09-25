ЦБ рекомендовал банкам бороться с отмыванием отказами от векселей

Выдача векселей может вовлекать банки в сомнительные операции по обналичиванию или выводу денег за рубеж, предупредил регулятор. В подобных схемах обычно участвуют торговые предприятия и туристические компании

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ЦБ призвал банки осторожнее относиться к операциям с векселями, в частности не выдавать такие бумаги подозрительным клиентам. Рекомендации содержатся в документе за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, опубликованном в «Вестнике Банка России».

Векселя могут использоваться недобросовестными участниками рынка для отмывания денег и финансирования терроризма, указал регулятор. Например, юрлица приобретают бумаги на крупные суммы и компенсируют ими неинкассированную наличность. Подобные сделки совершаются с платежными агентами, торговыми или туристическими компаниями, уточнил ЦБ. По статистике регулятора, на них приходится 27% от всех транзитных операций повышенного риска. В вексельной схеме также могут быть задействованы физлица, которые предъявляют ценные бумаги компаниям или банкам, чтобы получить наличные.

Использование векселей для вывода средств в теневой оборот активизировалось в конце прошлого года, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. Сам по себе инструмент «обеспечивает разрыв цепочки платежей между участниками сомнительных операций и дистанцирует заказчика таких операций», пояснил представитель регулятора.

В последний год векселя действительно стали чаще фигурировать в подозрительных схемах, отмечает руководитель направления по комплаенс-рискам МСБ Альфа-банка Наталья Петропавловская. «В векселе теперь не отражается история перехода права — есть только первый покупатель и последний, который предъявляет бумагу в банк. Поэтому само происхождение у клиента векселя непрозрачно и требует пояснений и подтверждения документами», — подчеркивает она.

Российское законодательство не позволяет банкам отказывать в проведении платежей по векселям, однако ЦБ рекомендует им воздержаться от их выдачи, следует из документа. Например, если есть подозрения, что бумаги будут использоваться в схемах, нацеленных на обналичивание либо незаконный вывод средств за рубеж. Банки и раньше могли отказывать клиентам в выдаче или досрочном погашении векселей, но только на основании своих внутренних правил, замечает Петропавловская.