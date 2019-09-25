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Финансы ,  
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ЦБ рекомендовал банкам бороться с отмыванием отказами от векселей
Выдача векселей может вовлекать банки в сомнительные операции по обналичиванию или выводу денег за рубеж, предупредил регулятор. В подобных схемах обычно участвуют торговые предприятия и туристические компании
Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ призвал банки осторожнее относиться к операциям с векселями, в частности не выдавать такие бумаги подозрительным клиентам. Рекомендации содержатся в документе за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, опубликованном в «Вестнике Банка России».

Векселя могут использоваться недобросовестными участниками рынка для отмывания денег и финансирования терроризма, указал регулятор. Например, юрлица приобретают бумаги на крупные суммы и компенсируют ими неинкассированную наличность. Подобные сделки совершаются с платежными агентами, торговыми или туристическими компаниями, уточнил ЦБ. По статистике регулятора, на них приходится 27% от всех транзитных операций повышенного риска. В вексельной схеме также могут быть задействованы физлица, которые предъявляют ценные бумаги компаниям или банкам, чтобы получить наличные.

Использование векселей для вывода средств в теневой оборот активизировалось в конце прошлого года, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. Сам по себе инструмент «обеспечивает разрыв цепочки платежей между участниками сомнительных операций и дистанцирует заказчика таких операций», пояснил представитель регулятора.

В последний год векселя действительно стали чаще фигурировать в подозрительных схемах, отмечает руководитель направления по комплаенс-рискам МСБ Альфа-банка Наталья Петропавловская. «В векселе теперь не отражается история перехода права — есть только первый покупатель и последний, который предъявляет бумагу в банк. Поэтому само происхождение у клиента векселя непрозрачно и требует пояснений и подтверждения документами», — подчеркивает она.

Российское законодательство не позволяет банкам отказывать в проведении платежей по векселям, однако ЦБ рекомендует им воздержаться от их выдачи, следует из документа. Например, если есть подозрения, что бумаги будут использоваться в схемах, нацеленных на обналичивание либо незаконный вывод средств за рубеж. Банки и раньше могли отказывать клиентам в выдаче или досрочном погашении векселей, но только на основании своих внутренних правил, замечает Петропавловская.

Рекомендации ЦБ дадут банкам больше свободы, считает руководитель практики финансовых расследований консалтинговой компании ФБК Александр Сотов. «У игроков появятся дополнительные рычаги по распознанию потенциально недобросовестных операций, это сделает их умнее и методичнее. Банк не обязан будет объяснять клиенту причину отказа в проведении операции, если у него возникнут подозрения. Это вряд ли защитит банки от возможных судебных претензий клиентов, но и инициаторы действительно сомнительных операций сами в суд не пойдут», — пояснил эксперт.

Летом 2018 года первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор думает запретить продажу векселей через банки. По его словам, это необходимо для защиты интересов потребителей. Весной того же года ЦБ выявил финансовую пирамиду в Азиатско-Тихоокеанском банке — там населению продавались векселя компании ООО «ФТК», которая после санации АТБ остановила платежи по бумагам. Швецов также сказал, что ЦБ предложит депутатам Госдумы разработать соответствующий законопроект.

Документ о запрете на продажу векселей гражданам в банках не готовился, сообщил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В пресс-службе Банка России отметили, что предложение Швецова не связано с выпуском новых методических рекомендаций по операциям с векселями.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, отмывание денег, вексели
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