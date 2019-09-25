Сбербанк и МТС Банк обменялись топ-менеджерами

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Управляющий директор инвестподразделения Сбербанка «Сбербанк CIB» Сергей Смирнов покидает банк и переходит на должность вице-президента МТС Банка, рассказали РБК два источника в банковской сфере.

В Сбербанке подтвердили информацию, что Смирнов уходит, уточнив, что он принял это решение по собственной инициативе. МТС Банк отказался от комментариев.

Сбербанк в конце 2018 года из-за стагнации на рынке слияний и поглощений принял решение объединить свой инвестиционный и корпоративный бизнес в один блок. Таким образом, «Сбербанк CIB», созданный на базе приобретенной в 2012 году «Тройки Диалог», перестает быть самостоятельной структурой внутри Сбербанка.

«Реорганизация подразделения, в котором он [Смирнов] работал, связана с активным развитием экосистемы банка, и Сергей принял решение развивать свою карьеру вне Сбербанка», — отметили в пресс-службе кредитной организации.

В начале августа из МТС Банка в Сбербанк на должность вице-президента ушла Оксана Смирнова-Крелль. В МТС Банке она с 2016 года руководила информационно-технологическим блоком. В Сбербанке Смирнова-Крелль будет отвечать за развитие продуктов, в частности за организацию единых подходов при взаимодействии инженерных ИТ-блоков банка.