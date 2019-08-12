Сбербанк назначил вице-президента из МТС-банка

Оксана Смирнова-Крелль, которая с 2016 года руководила информационно-технологическим блоком МТС-банка (кредитная организация одноименного сотового оператора), заняла пост вице-президента Сбербанка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение банка.

Смирнова-Крелль займется технологическим развитием продуктов Сбербанка — в частности, будет отвечать за организацию единых подходов при взаимодействии инженерных ИТ-блоков банка.

До перехода в МТС-банк новый вице-президент Сбербанка занималась информационными технологиями в Связном Банке (лишен лицензии в 2015 году) и Банке Москвы (поглощен ВТБ в 2016 году).

В начале июля Сбербанк также сменил старшего вице-президента, который руководит SberX — дирекцией по развитию экосистемы кредитного банка: вместо Марка Завадского эту должность занял Андрей Ванин.