Сбербанк назначил вице-президента из МТС-банка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,58 +0,29 EUR Бирж. 73,57 +0,47 Brent 58,37 -0,51% USD Нал. 66,04 65,06 EUR Нал. 74,09 73,08 USD ЦБ 65,43 +0,17 EUR ЦБ 73,12 +0,10 EUR/USD 1,1225 +0,0022 BTC/USD Бирж. 11 392,64 -180,36 IMOEX 2 687,54 +0,29% RTSI 1 290,74 +0,10% DJIA 26 031,07 -0,98% Nasdaq 7 899,23 -0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Норникель ₽17 700 (+17,89%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+27,79%) прогноз Jefferies к 22.07.20
CBS $85 (+77,27%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,89%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Норникель ₽17 700 (+17,89%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+27,79%) прогноз Jefferies к 22.07.20
CBS $85 (+77,27%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,89%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 65,43 (+0,17) Quote, 12:14
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 73,12 (+0,1) Quote, 12:14
СК проверит случай с подоженной подругами пятилетней девочкой в Кузбассе Общество, 18:34 Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72 Технологии и медиа, 18:24 Три травмы, два гола Бакаева и «козел судья». Итоги тура РПЛ Спорт, 18:23 Сбербанк назначил вице-президента из МТС-банка Бизнес, 18:21 Китай — не причина: почему Bitcoin не является безопасным активом Крипто, 18:20 Налоговая сообщила о росте среднего чека россиян в магазинах Экономика, 18:19 На юге Москвы из-за хлопка газа обрушилась стена жилого дома Общество, 18:15 МВД не подтвердило личность ударившего женщину на акции полицейского Общество, 18:15 Сестра Неймара ответила оскорблением на баннеры фанатов ПСЖ Спорт, 18:09 Основатель Jensen Group Стивен Уэйн о переезде из США и бизнесе в России Pro, 18:07 Суд арестовал задержанного по делу об акции 27 июля члена «Яблока» Общество, 18:02 Полиция начала проверку жестокого обращения с ребенком при крещении Общество, 17:43 Зеленский уволил глав СБУ в трех областях из-за незаконной добычи янтаря Политика, 17:38 Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов Общество, 17:33
Бизнес ,  
0 
Сбербанк назначил вице-президента из МТС-банка

Оксана Смирнова-Крелль, которая с 2016 года руководила информационно-технологическим блоком МТС-банка (кредитная организация одноименного сотового оператора), заняла пост вице-президента Сбербанка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение банка.

Смирнова-Крелль займется технологическим развитием продуктов Сбербанка — в частности, будет отвечать за организацию единых подходов при взаимодействии инженерных ИТ-блоков банка.

До перехода в МТС-банк новый вице-президент Сбербанка занималась информационными технологиями в Связном Банке (лишен лицензии в 2015 году) и Банке Москвы (поглощен ВТБ в 2016 году).

В начале июля Сбербанк также сменил старшего вице-президента, который руководит SberX — дирекцией по развитию экосистемы кредитного банка: вместо Марка Завадского эту должность занял Андрей Ванин.

Теги: Сбербанк, вице-президент, назначение
Материалы по теме
Сбербанк впервые раскрыл число абонентов своего мобильного оператора
Экономика
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Технологии и медиа
Сбербанк инвестировал $1 млрд в развитие небанковской экосистемы
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter