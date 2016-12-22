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ВТБ помог снять арест с 36% акций банка «Возрождение»
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ВТБ помог снять арест с 36% акций банка «Возрождение»
Финансы, 19:31
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ВТБ помог снять арест с 36% акций банка «Возрождение»
Арбитражный суд Москвы снял арест с 36,31% акций банка «Возрождение». ВТБ, который должен закрыть сделку по покупке банка в октябре, предоставил гарантии на 4,4 млрд руб. в качестве встречного обеспечения по иску
Фото: Владислав Шатило / РБК

Арбитражный суд Москвы отменил обеспечительные меры в виде ареста 36,31% акций банка «Возрождение», передает «Прайм». Акции банка были арестованы в январе 2018 года по иску Промсвязьбанка (ПСБ) в лице временной администрации банка к десяти иностранным компаниям, в том числе нидерландской Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали банк.

Суть иска — в требовании ПСБ признать недействительной сделку по покупке собственных ценных бумаг и бумаг других компаний у Promsvyaz Capital B.V. 14 декабря 2017 года, за день до ввода в банк временной администрации, и взыскать с ответчиков более 32 млрд руб. и $505 млн. На прошлой неделе, 20 сентября, четыре кипрские компании из числа ответчиков, которым суммарно принадлежит 36% акций возрождения — Nordan Limited, Skiberti Limited, Bimersano Services Ltd. и Wipasena Holding Ltd., подали в суд ходатайство о частичной отмене обеспечительных мер. Суд удовлетворил его после того, как банк ВТБ предоставил встречное обеспечение в виде гарантий на 4,4 млрд руб., что равняется рыночной оценке стоимости акций «Возрождения».

«Мы неоднократно заявляли, что сделка по покупке «Возрождения» состоится, если актив будет очищен и гарантирован от всех возможных правовых последствий и требований», — прокомментировали в пресс-службе ВТБ. Сегодняшнее решение суда — еще один шаг на пути к завершению сделки, добавили в банке.

Представитель кипрских компаний-ответчиков сообщил в суде, что оценку акций провела компания KPMG. По его словам, сохранение ареста было невыгодно ни одному из участников спора. Он уточнил, что четыре гарантии ВТБ выданы до 17 сентября 2022 года.

Помимо акций «Возрождения» в качестве обеспечительных мер было арестовано более 60 млрд руб. на счетах в филиале «Промсвязьбанк-Кипр». Позже в качестве дополнительных обеспечительных мер суд наложил арест на принадлежащие Promsvyaz Capital 100%-ные доли в трех компаниях и на денежные средства одного из ответчиков — Peters International Investments — на счетах Fintailor Investments Limited, открытых в кипрском филиале Промсвязьбанка и Росбанке, на общую сумму около 13,4 млрд руб. и $83,2 млн.

ВТБ, который предоставил гарантии для снятия ареста с акций «Возрождения», в ближайшее время должен стать основным владельцем банка. Арест акций, наложенный Московским судом, был серьезной преградой для покупки «Возрождения» банком ВТБ, но теперь она устранена и стороны рассчитывают закрыть сделку в октябре, рассказал РБК источник, знакомый с ходом сделки.

Для «Возрождения» пришлось искать покупателя после того, как из-за ввода в ПСБ временной администрации ЦБ предписал братьям Ананьевым снизить свою долю в «Возрождении» с 52,7 до менее чем 10%. После санации ПСБ братья решили разделить бизнес, и банковские активы отошли Дмитрию.

О том, что ВТБ ведет переговоры о покупке 75% «Возрождения», стало известно с мая. Акции банка «Возрождение» уже дважды были арестованы в числе других активов братьев Ананьевых по решению другой инстанции — Высокого суда Лондона. Арест был наложен по иску к Ананьевым, поданному держателями дефолтных кредитных нот компании Peters International Ltd., гарантами по которым выступала Promsvyaz Capital B.V. Однако оба раза — после предоставления обеспечения и в результате оспаривания — арест с активов был снят.

Напрямую ВТБ переговоров с Дмитрием Ананьевым не ведет: структурированием сделки занимается фонд ​Bonum Capital Мурата Алиева. Фонд связывают с именем Сулеймана Керимова, однако представители фонда связь с сенатором от Дагестана опровергают. «Видимо, они будут консолидировать пакет и продавать его... Кто будет продавать нам, с тем и будем расплачиваться», — говорил в июне глава ВТБ Андрей Костин. Представитель Bonum от комментариев отказался.

Автор: Анна Михеева.
Теги: Промсвязьбанк , «Возрождение» , ВТБ
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