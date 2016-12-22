Сотрудники испанского дома престарелых выиграли в лотерею €10 млн

Сотрудники испанского дома престарелых выиграли более двух десятков призов национальной рождественской лотереи. Об этом сообщает портал La Nueva.

Лотерейные билеты привез дальнобойщик, который подрабатывает в доме престарелых волонтером. Он купил «десятины» (самый дешевый вариант билета, на котором меньше всего номеров) во время поездки в Галисию. Два из 30 он оставил себе, по одному — своим братьям, остальные 26 вручил сотрудникам приюта. Оказалось, что билеты принадлежат к выигрышной серии. Общая сумма выигрышей работников учреждения превысила €10 млн.

Издание уточняет, что дом престарелых находится в городе Кампо-де-Криптана, где каждый пятый житель является безработным.

Розыгрыш национальной рождественской лотереи проводится в Испании ежегодно​ начиная с 1812 года. Традиция не прерывалась даже во время гражданской войны. Считается крупнейшей в мире лотереей по объему призового фонда. Билеты покупают или получают в подарок многие жители страны, которые не играют в азартные игры в остальное время.