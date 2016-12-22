Житель Бельгии выиграл €17 млн в лотерею EuroMillions

Житель Бельгии 10 апреля выиграл джекпот в €17 млн в европейской лотерее EuroMillions, сообщается на сайте организации.

«У нас есть только один победитель в EuroMillions Jackpot. Счастливый билет был продан в Бельгии», — говорится в сообщении.

За 2018 год благодаря EuroMillions миллионерами стали четверо жителей европейских стран.Так, 6 апреля житель Швейцарии выиграл €76 млн, 13 марта житель Португалии получил €61 млн, 23 февраля два человека из Испании и Великобритании выиграли по €177 млн каждый.

Согласно правилам лотереи, в EuroMillions могут принять участие жители Австрии, Бельгии, Франции, Ирландии, Люксембурга, Португалии, Испании, Швейцарии и Великобритании.

Если призы остаются невостребованными, то в Португалии они переводятся дому милосердия Санта Каса ду Мизерикордия де Лисбоа, в Испании поступают в казну государства, во Франции используются для финансирования специальных промо-акций, а в остальных странах возвращаются в фонды национальных лотерей.