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Банк России предложил новые даты внедрения цифрового рубля

Банк России предложил сдвинуть начало внедрения цифрового рубля на 2026 год
ЦБ предложил поменять дату внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года. Ранее предполагалось, что системно значимые банки предоставят клиентам операции с такой валютой к 1 июля 2025-го. О переносе сроков ЦБ говорил в феврале
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России направил в Госдуму предложения поменять в законодательстве дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Регулятор уточнил, что новые сроки были определены после обсуждения деталей с участниками рынка и заинтересованными министерствами и ведомствами. Обозначенная дата учитывает время, необходимое банкам и торговым компаниям для настройки своих систем.

Переводы и платежи цифровыми рублями будут внедряться поэтапно. Начиная с 1 сентября 2026 года крупнейшие российские банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой. С этой же даты торговые компании, которые являются клиентами крупнейших кредитных организаций и у которых выручка за предшествующий год превышает 120 млн руб., должны открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей.

Другие банки с универсальной лицензией, а также торговые компании — их клиенты, годовая выручка которых превышает 30 млн руб., смогут настраивать свои системы дольше — до 1 сентября 2027 года. Остальные финансовые организации и продавцы с выручкой менее 30 млн руб. в год — с 1 сентября 2028 года. Обязанность по внедрению цифровых рублей не будет распространяться на торговые точки, у которых выручка за год составляет менее 5 млн руб.

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Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Оплатить покупки цифровыми рублями можно будет по универсальному QR-коду на базе Национальной системы платежных карт (НСПК). При этом все банки должны будут технически подготовиться к работе с ним до начала сентября 2026 года. Сроки, в которые банки будут обязаны подключать универсальный QR-код продавцам, предстоит определить совету директоров Банка России. НСПК будет предоставлять банкам универсальный QR-код бесплатно.

Работу над созданием цифрового рубля Банк России начал в 2021 году. Основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения, вступили в силу 1 августа 2023 года. Тогда же началось пилотирование цифрового рубля на реальных операциях для физических и юридических лиц.

Предполагалось, что все системно значимые банки предоставят своим клиентам операции с цифровым рублем к 1 июля 2025 года. Однако в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля произойдет позже, чем планировалось. Регулятор объяснил это решение необходимостью доработок отдельными банками, участвующими в проекте.

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Милена Костерева
цифровой рубль платежи НСПК Банк России
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