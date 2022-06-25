Банки призвали Минфин США разрешить торговлю российскими активами

Они просят о временной отмене ограничений, чтобы инвесторы, которые поставили на дефолт России, могли получить выплаты. Речь может идти о выплате $1,5 млрд

Министерство финансов США, Вашингтон (Фото: Jürgen Schwenkenbecher / picture alliance / Global Look Press)

Американский Комитет по определению кредитных деривативов (CDDC), который объединяет 13 западных банков и управляющих активами, обратился в Минфин США с просьбой временно разрешить торговлю российскими активами, чтобы инвесторы, «которые сделали ставку на дефолт Москвы, могли получить причитающуюся им сумму», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Представители комитета взаимодействуют с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина, однако решение по данному вопросу будет вынесено не раньше окончания саммита G7, запланированного на 26–28 июня, пишет агентство.

Управляющий директор XAIA Investment в Мюнхене Йохен Фельзенхаймер сообщил, что по одному из сценариев CDDC обратится к OFAC с просьбой разрешить провести аукцион и урегулировать ситуацию с кредитными дефолтными свопами, которые покупали инвесторы, поставившие на дефолт России по госдолгу.

«Я думаю, что это обсуждается, но потребуется время для того, чтобы это случилось», — уточнил Фельзенхаймер.

В мае иностранные владельцы суверенных российских облигаций потребовали признать дефолт России, поскольку, как они утверждают, им не были выплачены дополнительные проценты за отложенное погашение. Речь идет о $1,9 млн.

Теперь, пишет Bloomberg, инвесторы, которые купили кредитные дефолтные свопы, могут претендовать на выплату в размере $1,5 млрд.