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ЦБ усложнит банкам кредитование связанных заемщиков
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ЦБ усложнит банкам кредитование связанных заемщиков
Финансы, 07:00
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ЦБ усложнит банкам кредитование связанных заемщиков
ЦБ разработал 16 критериев для определения связанности заемщиков банка. Нынешнее определение позволяет соблюдать норматив риска на одного заемщика лишь формально, и некоторые банки успешно обходят его
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России разработал 16 критериев определения экономической связи между заемщиками, следует из проекта указания регулятора. Эти критерии банки должны будут учитывать при кредитовании для выполнения обязательного норматива H6, ограничивающего размер риска на одного заемщика или группу связанных сторон (не более 25% капитала для универсальных банков, 20% — для банков с базовой лицензией).

Связанные заемщики — юридические и физические лица, связанные между собой таким образом, что ухудшение финансового положения одного делает вероятным ухудшение финансового положения другого (других заемщиков), что может явиться причиной неисполнения этой группой обязательств перед банком по его кредитным требованиям.

Заемщики будут признаваться связанными, если будут удовлетворять хотя бы одному из этих критериев, говорится в документе. Связанность сторон необходимо учитывать, поскольку ухудшение финансового положения одного заемщика может привести к неисполнению обязательств другого перед банком, отмечается в пояснительной записке к документу.

Сейчас банки при расчете норматива используют более общее определение связанности заемщиков, данное в статье 64 закона «О Центральном банке».

Формальный Н6

Существующие правила отнесения заемщиков к взаимосвязанным очень формальны, сказал РБК старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков. Несмотря на пристальное внимание со стороны ЦБ к этой проблеме в последнее время, нынешнее регулирование позволяет многим средним и небольшим по размеру банкам успешно обходить ограничения по концентрации на группу взаимосвязанных заемщиков. «В основном используются сложные цепочки собственников, включая нерезидентов, а также оформление [кредитов] на разных физических лиц, которые представляют экономические интересы одного конечного бенефициара», — пояснил Исаков.

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О необходимости изменения подходов к расчету норматива Н6 заявляла на Международном финансовом конгрессе в Петербурге глава ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на то, что высокая концентрация риска на одного заемщика может угрожать устойчивости самих банков. Сейчас в расчет Н6 не попадает довольно широкий круг заемщиков, которые являются связанными, говорил там же журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, анализ ситуации в рухнувших банках также продемонстрировал фиктивное соблюдение нормативов: «Когда выходила временная администрация и спрямляла схемные сделки, норматив Н6 нарушался».

Эльвира Набиуллина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Высокая концентрация бизнес-рисков зачастую приводит к банкротству банков даже в случае, когда формально кредиты были не связаны с бизнесами собственников, отметил аналитик S&P Роман Рыбалкин. «Например, один из российских банков выдал кредиты на сумму, как минимум в два раза превышающую объем собственного капитала, компаниям, которые занимались заготовкой, транспортировкой и переработкой древесины и целлюлозы и формально принадлежали разным владельцам, но одновременно прекратили выплачивать проценты по кредитам и допустили дефолт», — рассказывает аналитик. По его словам, критерии, приведенные в проекте ЦБ, направлены на выявление подобных ситуаций.

Четкие критерии

Разработанные ЦБ критерии детально описывают, какие компании необходимо относить к связанным. Среди них — осуществление заемщиком доверительного управления более 20% активов другого заемщика; получение более 50% совокупной выручки или расходов заемщика за последний год от операций с другим заемщиком (за исключением естественных монополий); последовательное участие заемщиков на разных стадиях производства конечного продукта или реализации единого экономического (производственного, инвестиционного, торгового) цикла; и даже наличие операций, совершаемых между заемщиками не по рыночной стоимости (без указания масштаба таких сделок).

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Детальное описание критериев — следствие давней дискуссии между ЦБ и банковским сообществом, которая идет с тех пор, когда регулятор получил право применять мотивировочное суждение для определения сторон, связанных с банком, в рамках расчета норматива Н25, сказал Рыбалкин. По его словам, банки неоднократно просили ЦБ формализовать критерии связанности, теперь это, видимо, происходит и в отношении всех заемщиков, а не только связанных с банком.

Наряду с кредитованием связанных сторон чрезмерная концентрация на группу взаимосвязанных заемщиков является одной из основных причин финансовой несостоятельности банков, отметил Семен Исаков. «Предложенные более четкие критерии, безусловно, являются положительными и должны привести к снижению рисков концентрации в ссудных портфелях банков, а значит, и усилить банковскую систему», — считает он.

Мотивировочное заключение Банка России, которое тот будет делать о связанности заемщиков, теперь будет более четким и объективным в связи с уточнением критериев, считает старший менеджер департамента управления рисками компании Deloitte СНГ Сергей Гришунин. По его мнению, сами критерии объективны и могут повлиять на дальнейшее кредитование банками компаний.

Но некоторые критерии вызывают у экспертов вопросы. Например, заемщики признаются связанными, если более 20% активов заемщика представлены требованиями к другому заемщику. Однако под этот критерий могут попасть лица, которые ни прямо, ни косвенно не связаны, а просто являются значимыми друг для друга контрагентами, предупредила заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.

Эффекты от реформы

В связи с появлением новых критериев связанности банки могут стать более изобретательными, а не более избирательными в плане выбора заемщика, предположила Носова. «Появится больше промежуточных компаний между заемщиками, и при проверке регулятору будет сложнее выявить их связанность», — сказала она. Наличие у банка четкой инструкции, по которой необходимо проверить наличие/отсутствие экономической связи, с одной стороны, существенно упрощает процесс принятия соответствующего решения, а с другой — возможно, повлечет усложнение процесса проверки и необходимость изучения большего массива документов, оценила последствия нововведений для банков замгендиректора по правовым вопросам национальной юридической службы «Амулекс» Юлия Галуева.

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Из-за большого количества критериев связанности заемщиков главным эффектом указания ЦБ будет не ​увеличение отказов в выдаче кредитов, а возможное нарушение норматива Н6 целыми группами банков, предупредил Гришунин.

Оценить масштаб возможных нарушений Н6 банками на данный момент эксперты затрудняются. Норматив Н6 раскрывается только в ежемесячной отчетности, которая не является публичной, пояснил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. По его словам, у розничных банков, как правило, показатель Н6 ниже из-за меньшей концентрации кредитных рисков на заемщиках-физлицах. Кроме того, косвенная, а не прямая связанность заемщиков, которых кредитуют банки, может сильно искажать этот показатель, заключил эксперт.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: Банк России
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