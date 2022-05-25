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В «Тинькофф» увидели проблемы в конкуренции с ИТ-компаниями из-за льгот Финансы, 13:57
Финансы ,  
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В «Тинькофф» увидели проблемы в конкуренции с ИТ-компаниями из-за льгот

Нужно распространить все льготы для ИТ-специалистов и на банки, заявил глава правления банка. Ранее «Сбер» получил статус ИТ-компании, но ему по-прежнему недоступен полный объем льгот, поскольку он не проходит по критерию выручки
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Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Наблюдается диспропорция в конкуренции между банками и ИТ-компаниями, поскольку банки получают не все льготы для ИТ-специалистов, а только их часть. Об этом на съезде Ассоциации банков России заявил предправления Тинькофф Банка Станислав Близнюк, передает корреспондент РБК.

Близнюк отметил, что со временем банки все больше становятся похожи на ИТ-компании и доля ИТ-специалистов в них только растет. По его словам, этот фактор нужно учитывать с точки зрения поддержки таких специалистов.

«Сейчас есть некая диспропорция конкуренции между банками и другими ИТ-компаниями: почему-то для ИТ-компаний дают набор льгот, начиная от налоговых, отсрочки от армии, какие-то ипотеки раздают, но почему-то банковское сообщество от этого отстраняют, и это создает неравноправное поле для ИТ-специалистов, которые работают в банковской сфере классической и условных ИT-компаниях. Важный аспект — распространять вот эти льготы [и на банки], потому что мы живем в одном поле с точки зрения ИT-специалистов», — считает Близнюк.

Комментируя опыт Сбербанка, Близнюк подчеркнул, что добавление дополнительного признака деятельности (по ОКВЭД), не дает банкам всего спектра льгот. «Это работает, но не все льготы даются. Это дает некую отсрочку от армии, но льготную ипотеку (сотрудникам банков. — РБК) — уже нет, и налоговые льготы [компании] тоже не дает», — отметил он.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Вице-президент Сбербанка Анна Попова добавила, что банки уже выступали за предоставление полного объема льгот. «Банковское сообщество о другом говорит: давайте всем банкам предоставим льготы, в том числе налоговые, но на это государство не идет. Это гораздо более длинная и трудоемкая история», — сказала она. «И почти нереальная», — согласился председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В России для ИТ-компаний действует набор льгот. Очередной пакет поддержки отрасли был принят в марте этого года. Он в том числе включает нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты для компаний, льготную ипотеку и отсрочку от призыва на военную службу для ИТ-специалистов и другие меры.

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В мае статус ИТ-компании получил Сбербанк. Это позволяет его ИТ-специалистам получить отсрочку от армии. Однако для других отраслевых льгот, в том числе налоговых, «Сбер» не проходит по критерию выручки в сфере ИТ. В частности, банк не может претендовать на одну из основных льгот для ИТ-сферы — пониженные налог на прибыль и страховые взносы. С 2021 года тариф страховых взносов для ИТ-компаний снизился с 14 до 7,6%, ставки налога на прибыль — с 20 до 3%. Однако эти льготы могут получить те ИТ-компании, которые не менее 90% доходов получают от разработки софта и баз данных.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Виктория Полякова Виктория Полякова
Тинькофф Банк льготы ИТ-компании
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