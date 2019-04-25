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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Финансы ,  
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Банк «Восточный» получил убыток из-за резервов по проблемным активам
«Восточный» отразил убыток в размере 6 млрд руб. за первый квартал, чтобы исполнить требование ЦБ о создании резервов. Без учета этих резервов «Восточный» показал бы по итогам квартала прибыль, говорят эксперты
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Банк «Восточный», акционеры которого находятся в корпоративном конфликте, в первом квартале 2019 года показал убыток в размере 6 млрд руб., свидетельствуют расчеты аналитика «Национальных кредитных рейтингов» (НКР) Михаила Доронкина на основе данных банка, предоставленных в ЦБ. Убыточность объясняется исполнением требования ЦБ о досрочном создании резервов по проблемным активам из-за переноса сроков запланированной допэмиссии на 5 млрд руб.

На прошлой неделе «Восточный» отчитался о досрочном начислении 11,8 млрд руб. резервов, предписанных по итогам проверки ЦБ в августе 2018 года, хотя по первоначальному плану должен был это сделать в период до июля 2020 года. «Банку удалось выполнить план финансовой устойчивости досрочно за счет прибыльной бизнес-модели и эффективных действий по восстановлению капитала», — говорил его и.о. предправления Александр Нестеренко.

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По состоянию на 1 марта, до досоздания резервов, абсолютный запас достаточности капитала банка составлял 11,1 млрд руб., подсчитал для РБК аналитик «Эксперт РА» Руслан Коршунов. «В среднем месячная прибыль банка составляет 600–800 млн руб. Таким образом, к концу марта банк мог сформировать необходимые резервы и небольшой запас по капиталу за счет прибыли, заработанной в марте, и снижения RWA [активов, взвешенных с учетом риска]», — отметил эксперт.

В марте капитал банка сократился больше чем на 10 млрд руб., обращает внимание Доронкин. «Запас достаточности базового капитала (Н1.1) над регулятивным минимумом на 1 апреля составил менее 0,4 п.п., что позволяет одномоментно выдерживать дополнительный убыток в 1,3 млрд руб.», — подсчитал эксперт. По его словам, банк демонстрирует хорошую рентабельность и без учета резервов показал бы по итогам квартала прибыль.

Проверка ЦБ, допэмиссия и конфликт акционеров

Поводом для требования досрочного создания резервов стало решение совета директоров «Восточного» ​о переносе планировавшейся допэмиссии банка на 5 млрд руб. на более поздний срок. Перенос стал формальным нарушением плана оздоровления банка, согласованного с ЦБ, объясняла РБК член совета директоров «Восточного» Светлана Труханович. Вопрос на повестку совета директоров выносился фондом Baring Vostok (52%), сказала она. Представитель Baring Vostok обвинял в срыве плана оздоровления банка миноритариев — «Финвижн» Артема Юсупова и его партнеров Шерзода Юсупова и Александра Данилова (вместе контролируют 42%).

ЦБ предписал «Восточному» досоздать резервы на 16,7 млрд руб. по итогам проверки, которая завершилась в августе 2018 года. Дополнительного резервирования потребовали активы, которые достались банку после слияния с Юниаструм Банком Артема Аветисяна. Единовременное выполнение предписания ЦБ привело бы к нарушению банком нормативов достаточности капитала, поэтому регулятор дал «Восточному» рассрочку. «Восточный» начал создавать резервы еще в 2018 году, а на 1 января 2019 года банку нужно было создать еще 13,1 млрд руб.

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«Восточный» остается прибыльным банком. По итогам 2018 года он сообщил о прибыли в размере 1,5 млрд руб. Рост чистых доходов банка обеспечило розничное кредитование (чистые доходы по этому виду деятельности удвоились и достигли 14,5 млрд руб.). Убыток банку приносит корпоративный бизнес: в 2018 году он составил почти 6 млрд руб., увеличившись за год на 10%. Несмотря на прибыль, итоговый финансовый результат за год был отрицательным и составил 2,2 млрд руб. Он был вызван переоценкой ценных бумаг по справедливой стоимости (минус 3,8 млрд руб.). Этот показатель не включается в раздел «Прибыли и убытки» отчета, но учитывается в разделе «Прочий совокупный доход».

Акционеры банка Baring и «Финвижн» Аветисяна и партнеров спорят за контроль над банком в Лондонском международном арбитраже и Арбитражном суде Амурской области. В этих судах решается вопрос о праве «Финвижн» на опцион на 10% акций «Восточного». Против основателя Baring Vostok Майкла Калви, двух партнеров фонда и бывшего предправления банка возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. Заявителем по делу является Юсупов.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Восточный»
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