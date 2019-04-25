Банк «Восточный» получил убыток из-за резервов по проблемным активам

«Восточный» отразил убыток в размере 6 млрд руб. за первый квартал, чтобы исполнить требование ЦБ о создании резервов. Без учета этих резервов «Восточный» показал бы по итогам квартала прибыль, говорят эксперты

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Банк «Восточный», акционеры которого находятся в корпоративном конфликте, в первом квартале 2019 года показал убыток в размере 6 млрд руб., свидетельствуют расчеты аналитика «Национальных кредитных рейтингов» (НКР) Михаила Доронкина на основе данных банка, предоставленных в ЦБ. Убыточность объясняется исполнением требования ЦБ о досрочном создании резервов по проблемным активам из-за переноса сроков запланированной допэмиссии на 5 млрд руб.

На прошлой неделе «Восточный» отчитался о досрочном начислении 11,8 млрд руб. резервов, предписанных по итогам проверки ЦБ в августе 2018 года, хотя по первоначальному плану должен был это сделать в период до июля 2020 года. «Банку удалось выполнить план финансовой устойчивости досрочно за счет прибыльной бизнес-модели и эффективных действий по восстановлению капитала», — говорил его и.о. предправления Александр Нестеренко.

По состоянию на 1 марта, до досоздания резервов, абсолютный запас достаточности капитала банка составлял 11,1 млрд руб., подсчитал для РБК аналитик «Эксперт РА» Руслан Коршунов. «В среднем месячная прибыль банка составляет 600–800 млн руб. Таким образом, к концу марта банк мог сформировать необходимые резервы и небольшой запас по капиталу за счет прибыли, заработанной в марте, и снижения RWA [активов, взвешенных с учетом риска]», — отметил эксперт.

В марте капитал банка сократился больше чем на 10 млрд руб., обращает внимание Доронкин. «Запас достаточности базового капитала (Н1.1) над регулятивным минимумом на 1 апреля составил менее 0,4 п.п., что позволяет одномоментно выдерживать дополнительный убыток в 1,3 млрд руб.», — подсчитал эксперт. По его словам, банк демонстрирует хорошую рентабельность и без учета резервов показал бы по итогам квартала прибыль.