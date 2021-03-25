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Финансы ,  
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В ЦБ заинтересовались «фастфудной» аналитикой в Telegram-каналах

Скоординированные операции, возникшие в результате обсуждения в соцсетях и Telegram дел на финансовом рынке, могут быть расценены как попытки манипулирования. Так в ЦБ отреагировали на рост популярности «фастфудной» аналитики
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Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Центробанк оценивает обсуждения биржевого рынка в соцсетях с точки зрения их влияния на торги, сообщил в интервью «РИА Новости» глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«И у нас инвесторы могут в интернет-пространстве обсуждать ситуацию на рынке и свои возможные действия. Но грань между законными и незаконными действиями здесь очень тонкая. Поэтому подобные обсуждения в социальных сетях интересуют нас с точки зрения оценки, какое влияние это может оказывать на торги и может ли это привести к аномальному ценообразованию на рынке», — сказал он.

В частности, внимание ЦБ привлекает набирающая популярность «фастфудная» аналитика в Telegram-каналах и соцсетях, отметил глава департамента. «Ее основное отличие в том, что предлагаются практически готовые, быстрые и якобы беспроигрышные решения. Причем такие рекомендации, в отличие от аналитических продуктов серьезных компаний, где всегда указано авторство, зачастую анонимны. Кто за ними стоит, какой человек, с какими опытом и знаниями, с какими целями, непонятно», — выразил опасение Лях.

Частные инвесторы наторговали на половину объема рынка акций
Финансы
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре 2020 года раскритиковала финансовые организации за попытки «впарить» людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов. Например, у людей заканчивается срок депозита, и вместо того, чтобы его продлить, в том же банке им предлагают «купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде «защиты капитала», «гарантированной доходности», заявила она.

Набиуллина отметила, что ситуацию нужно исправлять немедленно, и в том же месяце ЦБ, как писал РБК, подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года. В список доступных для них инструментов вошли в том числе российские акции, включенные в котировальные списки биржи ценных бумаг; российские гособлигации, а также иностранные акции, допущенные к публичному обращению в России и включенные по меньшей мере в один из зарубежных фондовых индексов из перечня ЦБ. В число запретных финансовых инструментов Центробанк включил бумаги, размер выплат по которым зависит от определенных обстоятельств.

Регулятор также планирует ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к акциям, которые резко растут в результате манипуляций рынком, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «В конце концов страдают неквалифицированные инвесторы, которые купят бумагу наверху, а когда бумага вернется на свой справедливый уровень, они просто потеряют деньги. Квалифицированные инвесторы такой ерундой заниматься не будут, поэтому, возможно, это эффективный инструмент купирования негативных последствий от такого рода публичного хулиганства», — пояснил он.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Центробанк инвестиции манипулирование акциями
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