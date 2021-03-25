В ЦБ заинтересовались «фастфудной» аналитикой в Telegram-каналах

Скоординированные операции, возникшие в результате обсуждения в соцсетях и Telegram дел на финансовом рынке, могут быть расценены как попытки манипулирования. Так в ЦБ отреагировали на рост популярности «фастфудной» аналитики

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Центробанк оценивает обсуждения биржевого рынка в соцсетях с точки зрения их влияния на торги, сообщил в интервью «РИА Новости» глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«И у нас инвесторы могут в интернет-пространстве обсуждать ситуацию на рынке и свои возможные действия. Но грань между законными и незаконными действиями здесь очень тонкая. Поэтому подобные обсуждения в социальных сетях интересуют нас с точки зрения оценки, какое влияние это может оказывать на торги и может ли это привести к аномальному ценообразованию на рынке», — сказал он.

В частности, внимание ЦБ привлекает набирающая популярность «фастфудная» аналитика в Telegram-каналах и соцсетях, отметил глава департамента. «Ее основное отличие в том, что предлагаются практически готовые, быстрые и якобы беспроигрышные решения. Причем такие рекомендации, в отличие от аналитических продуктов серьезных компаний, где всегда указано авторство, зачастую анонимны. Кто за ними стоит, какой человек, с какими опытом и знаниями, с какими целями, непонятно», — выразил опасение Лях.