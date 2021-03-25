СМИ сообщили о планах Совкомбанка купить банк «Восточный»

Совкомбанк планирует купить банк «Восточный», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на двух источников.

По словам собеседника агентства, близкого к сделке, все акционеры банка «Восточный», включая «Финвижн холдингс», Baring Vostok и Шерзода Юсупова, подписали документы, обязывающие продать акции «Восточного» Совкомбанку.

По данным агентства, ходатайство о продаже будет подано в ЦБ на днях. Сделка может быть закрыта до середины апреля, принципиальных возражений от регулятора не ждут.

РБК направил запросы представителям Baring Vostok, «Финвижн холдингс», Шерзоду Юсупову и Артему Аветисяну.