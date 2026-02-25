Чистая прибыль ВТБ за 2025 год символически превысила прогнозы

В 2025 году ВТБ не смог обновить рекорд по прибыли и заработал чуть больше ₽500 млрд, следует из его отчетности по МСФО. На финансовый результат давили высокие ставки и ухудшение качества кредитов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 2025 году чистая прибыль ВТБ составила 502,1 млрд руб., следует из отчетности группы по МСФО. Госбанк не смог обновить прошлогодний рекорд 551,4 млрд руб., по сравнению с 2024 годом финансовый результат снизился на 8,9%. Рентабельность капитала (ROE) опустилась до 18,3% против прежних 22,9%.

В течение прошлого года топ-менеджмент группы отмечал, что на основные бизнес-показатели оказывают давление жесткая денежно-кредитная политика, а также возрастающие требования ЦБ к капиталу кредитных организаций. Несмотря на это, таргет ВТБ по чистой прибыли был достигнут. Изначальная цель была установлена на уровне 430 млрд руб., а в июне прогноз был повышен до 500 млрд руб. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов тогда связывал улучшение ожиданий с более ранним началом цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Банк России начал снижать ставку в июне — показатель упал с 21 до 16% на конец прошлого года.

Как изменились основные бизнес-показатели ВТБ за 2025 год

Чистые процентные доходы группы год к году упали на 11%, до 433,6 млрд руб. Они существенно проседали в первом и втором кварталах (на 65,8% и 30% соответственно), но во втором полугодии начали восстанавливаться. За октябрь—декабрь эта статья доходов составила 165,7 млрд руб., что в 2,5 раза превышает значения за аналогичный период 2024 года.

Чистая процентная маржа (NIM) ВТБ за 2025 год сжалась с 1,7 до 1,4%. Еще в первом квартале банк реализовал «мероприятия по снижению процентного риска» и смог «переломить тренд» на снижение показателя, отметил Дмитрий Пьянов (его комментарий приводится в пресс-релизе).

Чистые комиссионные доходы выросли на 14,2% — с 269 млрд до 307,1 млрд. Как отмечается в пресс-релизе, это произошло в том числе благодаря «позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей».

Прочие операционные доходы также продемонстрировали рост на 40%, с 317,8 млрд до 445 млрд руб. Сильнее всего эта статья менялась в позитивную сторону в первом квартале, когда ВТБ реализовал свою торговую стратегию на фоне ралли на российском фондовом рынке. В третьем и четвертом кварталах прочие операционные доходы ВТБ снижались в годовом выражении.

Расходы ВТБ на резервы по итогам 2025 года экстремально выросли — в десять раз, до 200,3 млрд руб. Больше всего средств на покрытие потенциальных убытков банк направил в четвертом квартале (79,1 млрд руб.), хотя и в первом—втором отчисления тоже были повышенными (57,8 млрд и 52 млрд руб. соответственно). Еще весной 2025 года ВТБ фиксировал ухудшение платежной дисциплины клиентов на фоне высоких ставок. Большой прирост расходов на резервы также объясняется низкой базой 2024 года — тогда ВТБ, наоборот, распускал резервы «благодаря урегулированию ряда займов в недружественных валютах заемщиков из дружественных юрисдикций», отмечается в пресс-релизе. Стоимость риска (CoR) за год поднялась с 0,3 до 1,1%, а доля неработающих кредитов (NPL) не изменилась — 3,5%.

Административно-хозяйственные расходы ВТБ за отчетный период прибавили 17% и составили 560,3 млрд руб.

На конец 2025 года совокупные активы ВТБ достигли 36,88 трлн руб. За отчетный период портфель корпоративных кредитов вырос на 7,9%, до 17,2 трлн руб., а розничный, наоборот, просел на 6,8%, до 7,29 трлн руб. Объем средств юрлиц за 2025 год сократился символически — на 0,2%, до 13,88 трлн руб., а остатки на счетах и депозитах физлиц увеличились на 7,7%, до 14,02 трлн руб.

На 1 января норматив достаточности собственных средств ВТБ (Н20.0) составил 9,8%, а базового капитала (Н20.1) — 6,4%. За четвертый квартал они уменьшились символически. Норматив достаточности основного капитала (Н20.2) за тот же период потерял 0,4 п.п., снизившись до 7,7%. Тем не менее все показатели достаточности превышают требуемые значения с учетом надбавок.

У ВТБ идет «непростой диалог» с Центральным банком по поводу выплаты дивидендов за 2025 год, говорил в середине февраля глава госбанка Андрей Костин. Помимо решения по дивидендам, на весну этого года также запланирована конвертация привилегированных акций ВТБ в обыкновенные. Она пройдет по специальной процедуре по схеме «номинал к рынку», а не «номинал к номиналу», что аналитики оценивали как позитив для миноритарных инвесторов. На 2026 год ВТБ прогнозирует новый рекорд по чистой прибыли — 600–650 млрд руб.