ВТБ улучшил прогноз по чистой прибыли на 2025 год

Чистая прибыль ВТБ в этом году может приблизиться к ₽500 млрд руб., допустил первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов. Ранее банк ждал ₽430 млрд. На руку ВТБ оказалось более быстрое снижение ключевой ставки, чем он рассчитывал

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По итогам 2025 года чистая прибыль группы ВТБ может составить около 500 млрд руб. вместо ранее запланированных 430 млрд руб., рассказал РБК в преддверии ПМЭФ первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов.

«При представлении полугодовых результатов группы, скорее всего, мы будем обновлять наш годовой таргет по чистой прибыли. Скорее всего, исторический рекорд в 551 млрд руб. мы не превзойдем, но, может быть, приблизимся к отметке 500 млрд руб.», — отметил топ-менеджер.

В 2024 году чистая прибыль ВТБ достигла рекордных 551 млрд руб. Повышенную цель удалось достичь в том числе за счет разовых операций: группа продала небанковский цифровой бизнес с прибылью 46 млрд руб., а также зафиксировала положительную переоценку ценных бумаг на своем балансе. Прогнозируя финансовый результат на 2025 год, Пьянов указывал, что он хотя и будет ниже, чем в 2024-м, но суммарно за два года ВТБ выполнит цели, намеченные в стратегии, «пусть и с другой траекторией».

Результат первого квартала, когда группа заработала 141,2 млрд руб. по МСФО, он тоже комментировал сдержанно. «У нас этот результат находится внутри плановых ожиданий. Естественно, мы с учетом этих наверняка не повторяющихся доходов, связанных с динамикой фондового рынка в первом квартале, скорее всего, долгое время до четвертого квартала будем иметь этот квартал как лучший. То есть второй и третий кварталы, скорее всего, окажутся хуже», — отмечал Пьянов.

Улучшение прогноза по основному бизнес-показателю сейчас он связывает с несколькими факторами, в том числе с более ранним снижением ключевой ставки ЦБ.

«Мы видим, что у нас сейчас две строчки P&L (отчета о прибылях и убытках. — РБК) идут лучше, чем наш оригинальный план для годового таргета по прибыли в 430 млрд руб. Это чистый комиссионный доход и чистый процентный доход: уже начиная с апрельской отчетности произошло увеличение маржи из-за более раннего исчерпания фактора, который на нее давил: спреда за нормативную ликвидность по новому привлечению. Снижение ключевой ставки, произошедшее так рано в календарном году, тоже будет иметь позитивное значение», — отметил первый зампред ВТБ. По его оценкам, величина дополнительных чистых процентных доходов для группы «может быть трехзначной».

Согласно отчетности ВТБ, в апреле чистая процентная маржа группы поднялась до 1,2% против 0,8% в первом квартале. За четыре месяца 2025 года чистые процентные доходы группы составили 82,7 млрд руб., но они все еще вдвое меньше поступлений по этой статье за аналогичный период прошлого года. Чистые комиссионные доходы ВТБ за январь—апрель достигли 96,1 млрд руб., что на 37% лучше прошлогоднего результата.

Еще один аспект для поддержки прибыли — юридический, пояснил Пьянов: «Есть и негативные факторы, которые закладывались в бизнес-план, но точно не будут реализованы. Мы закладывали в наш бизнес-план юридически значимое окончательное решение судебного спора по J.P. Morgan, позитивно влияющее на наши резервы по заблокированным активам. Сейчас есть разъяснение Верховного суда по иску Совкомбанка, поэтому в этом году мы не ожидаем окончательного решения по своим искам к J.P. Morgan».

В российском суде рассматриваются несколько исков ВТБ к структурам JPMorgan — на $439,5 млн, $81,3 млн, $74,5 млн и €108,6 млн. В основном они касаются взыскания средств, которые американский банк заблокировал на корреспондентском счете после попадания ВТБ под санкции.

Помимо обновленного прогноза по прибыли, топ-менеджер ВТБ дал разъяснения о готовящейся новой допэмиссии госбанка. Что она будет значить для инвесторов-миноритариев — в разборе РБК.