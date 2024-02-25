Мужчина в Техасе заработал $1,76 млн, подслушав жену
Мужчина из Хьюстона (штат Техас) признался в незаконном обогащении на $1,76 млн после прослушивания телефонных звонков своей жены — оба работали из дома на небольшом расстоянии друг от друга, пишет Business Insider (BI).
«42-летний Тайлер Лаудон признался в покупке тысяч акций TravelCenters of America в преддверии ее поглощения британской нефтегазовой компанией BP за $1,3 млрд в феврале 2023 года», — приводит издание слова прокурора Южного округа Техаса Аламдара Хамдани.
TravelCenters of America — крупнейший публичный оператор трак-стопов в США. Компания владеет примерно 280 точками в 44 штатах, предлагающими водителям грузовиков услуги заправки, ремонта, техобслуживания, стоянки, питания и ночлега.
Издание со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) уточняет, что супруга Лаудона была топ-менеджером BP, он подслушал ее разговоры о планируемой сделке и приобрел без ее ведома 46 450 акций. После объявления о поглощении стоимость ценных бумаг выросла почти на 71%, Лаудон их продал и выручил $1,76 млн, заявили в SEC.
«Тайлер Лаудон воспользовался условиями своей удаленной работы и доверием жены, чтобы извлечь выгоду из информации, которая, как ему было известно, была конфиденциальной», — приводит издание обвинение комиссии.
После того, как в BP началась проверка о возможной утечке информации, Лаудон признался в содеянном жене, а та — руководству компании. Мужчина объяснил свой поступок нежеланием того, чтобы она работала допоздна, пишет BI.
Теперь Лаудону грозит штраф и запрет занимать ряд руководящих должностей, пишет BI.
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