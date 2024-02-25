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Финансы ,  
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Мужчина в Техасе заработал $1,76 млн, подслушав жену

Житель Хьюстона подслушал разговор жены и обогатился на $1,76 млн на акциях
42-летний Лаудон подслушал разговор жены о планируемом поглощении компании, купил акции, а после объявления о сделке продал их. Мужчина сказал, что пошел на это ради жены, но та не оценила. Итог — развод и суд
Вид на здание трак-стопа TravelCenters of America
Вид на здание трак-стопа TravelCenters of America (Фото: ta-petro.com)

Мужчина из Хьюстона (штат Техас) признался в незаконном обогащении на $1,76 млн после прослушивания телефонных звонков своей жены — оба работали из дома на небольшом расстоянии друг от друга, пишет Business Insider (BI).

«42-летний Тайлер Лаудон признался в покупке тысяч акций TravelCenters of America в преддверии ее поглощения британской нефтегазовой компанией BP за $1,3 млрд в феврале 2023 года», — приводит издание слова прокурора Южного округа Техаса Аламдара Хамдани.

TravelCenters of America — крупнейший публичный оператор трак-стопов в США. Компания владеет примерно 280 точками в 44 штатах, предлагающими водителям грузовиков услуги заправки, ремонта, техобслуживания, стоянки, питания и ночлега.

Издание со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) уточняет, что супруга Лаудона была топ-менеджером BP, он подслушал ее разговоры о планируемой сделке и приобрел без ее ведома 46 450 акций. После объявления о поглощении стоимость ценных бумаг выросла почти на 71%, Лаудон их продал и выручил $1,76 млн, заявили в SEC.

«Тайлер Лаудон воспользовался условиями своей удаленной работы и доверием жены, чтобы извлечь выгоду из информации, которая, как ему было известно, была конфиденциальной», — приводит издание обвинение комиссии.

После того, как в BP началась проверка о возможной утечке информации, Лаудон признался в содеянном жене, а та — руководству компании. Мужчина объяснил свой поступок нежеланием того, чтобы она работала допоздна, пишет BI.

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Здание штаб-квартиры комиссии по ценным бумагам и биржам США
После инцидента женщину уволили, она съехала от мужа и спустя несколько месяцев подала на развод. По данным издания, мужчина передавал ей записку с извинениями за подрыв доверия.

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Теперь Лаудону грозит штраф и запрет занимать ряд руководящих должностей, пишет BI.

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Юлия Овчинникова
Хьюстон США незаконное обогащение удаленная работа сделка
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