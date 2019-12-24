Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб.

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Валютные торги на Московской бирже во вторник, 24 декабря, проходят под знаком укрепления рубля. В середине дня стоимость доллара впервые почти за полтора года опустилась ниже 62 руб., следует из данных биржи. На минимуме курс доллара достиг отметки 61,9425 руб., что на 32,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В предыдущий раз стоимость доллара на Московской бирже опускалась ниже 62 руб. 12 июля 2018 года.

Стоимость евро во вторник снизилась на Московской бирже до отметки 68,59 руб., что на 46 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В предыдущий раз дешевле евро стоил 28 февраля 2018 года.

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