«Сбер» повысил ставки по вкладам

Выгоднее всего открыть вклад на три месяца, отметили в «Сбере». Также в банке обратили внимание на рост спроса на более долгосрочные накопления

Фото: Андрей Любимов / РБК

С 21 октября «Сбер» увеличивает ставки по вкладам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

«Выгоднее всего открыть вклад на три месяца: здесь ставки наиболее высоки, и банк добавил к ним еще 0,5 процентного пункта», — сказали в пресс-службе.

Теперь максимальная ставка по вкладу в «Сбере» для большинства клиентов составит 16% годовых, для клиентов уровня «СберПремьер» — 16,1%, «СберПервый» — 16,2%.

Также в пресс-службе отметили, что растет спрос на более долгосрочные накопления. «Учитывая этот тренд, [банк] повысил ставки на более длительные сроки — от пяти месяцев до одного года. Рост составил от 1 до 2,1 процентного пункта», — отметили в «Сбере».

Ранее ставки по вкладам повысил ВТБ. С 16 октября по долгосрочным депозитам (от шести месяцев) максимальная ставка там составит 15%.

Совет директоров Банка России на заседании 12 сентября решил снизить ключевую ставку с 18 до 17% годовых — это было третье заседание, на котором регулятор принял решение о снижении показателя. На этом фоне средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в первой декаде октября снизилась и составила 15,46% годовых.

Снижать ключевую ставку начали 6 июня. Тогда Центробанк впервые за три года понизил ее с 21 до 20% годовых.

В сентябре советник главы регулятора Кирилл Тремасов сказал, что к концу 2026 года значение ключевой ставки может стать однозначным по количеству цифр.