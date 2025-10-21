Сбер с 21 октября повысил ставки по вкладам

С 21 октября «Сбер» повышает ставки по вкладам физлиц «Лучший %» и «СберВклад» на сроки до одного года. Новые условия размещены в мобильном приложении банка.

Так, по вкладу «Лучший %» повышается ставка на 3 месяца с 15,5% до 16% годовых. При ежемесячной выплате процентов ставки варьируются от 11,8% до 15,75% годовых, при этом максимальная ставка действует на трехмесячный срок, пишет «Банк Информ».

Повышенные условия распространяются только на «новые деньги», которых не было на вкладах и накопительных счетах клиента в течение последних двух календарных месяцев. Минимальная сумма — 100 тыс. руб., вклад не пополняется и доступен к открытию онлайн или в отделении банка.

По «СберВкладу» ставки увеличились на тех же условиях. Максимальные значения на сроки до года составляют от 12,5% до 16% годовых (16% — на три месяца) при размещении суммы свыше 1 млн руб., оформлении вклада онлайн и с учётом дополнительных бонусов банка — подписок, покупок и остатков на накопительном счете.

Кроме того, по информации ТАСС, с 21 октября 2025 года для клиентов уровня «Сберпремьер» максимальная ставка составит 16,1%, «Сберпервый» — 16,2%. Повышены ставки на более длительных сроках — от 5 месяцев до 1 года. Рост составил от 1 до 2,1 процентного пункта.