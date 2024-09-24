В США обвинят Visa в монополии на рынке дебетовых карт
Антимонопольные органы США намерены подать в суд на платежную систему Visa из-за незаконной монополизации ею рынка дебетовых карт, сообщают Bloomberg и Politico со ссылкой на источники.
Компанию подозревают в принятии антиконкурентных мер: например, помехах для конкурентов в оспаривании ее доминирования на рынке через заключение эксклюзивных соглашений, препятствующих расширению конкурентов, и воспрепятствовании попыткам выхода технологических компаний на рынок.
Расследование деловой практики Visa было начато после попытки приобретения компанией фирмы Plaid Inc. из сферы инфраструктуры финансовых технологий в 2021 году. Тогда Минюст США подал иск, оспаривающий сделку, и она не состоялась.
В прошлом году Visa привлекла внимание американского Минюста из-за технологии токенизации, когда происходит обмен конфиденциальных данных банковской карты на специальный обезличенный эквивалент (токен) для повышения безопасности любого конкретного платежа. Вопрос ведомства вызвало то, что Visa взимает плату с розничных продавцов, если они не используют запатентованную ею технологию токенизации.
В прошлом году конкурент Visa, Mastercard, урегулировала спор о своей технологии токенизации с Федеральной торговой комиссией (ФТК). Платежная система также вынуждала продавцов использовать свою технологию токенизации, но по требованию ФТК она стала предоставлять конкурирующим системам сведения об учетных данных карт клиентов.
В России Visa и Mastercard не работают с 2022 года. Выданные российскими банками карты этих платежных систем продолжают работать в стране, но за рубежом они не действуют. Зарубежные карты этих компаний не работают в России.
В 2023-м карты национальной платежной системы «Мир» впервые смогли занять более половины карточного рынка страны по объему проведенных операций.
Татьяна Бакальчук сменила фамилию
Times узнала детали «плана победы» Зеленского
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков
Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов