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Финансы ,  
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В США обвинят Visa в монополии на рынке дебетовых карт

Обвинения против Visa связаны с установлением ею монополии на рынке дебетовых карт и воспрепятствованием борьбе конкурентов с ее доминированием на нем
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Антимонопольные органы США намерены подать в суд на платежную систему Visa из-за незаконной монополизации ею рынка дебетовых карт, сообщают Bloomberg и Politico со ссылкой на источники.

Компанию подозревают в принятии антиконкурентных мер: например, помехах для конкурентов в оспаривании ее доминирования на рынке через заключение эксклюзивных соглашений, препятствующих расширению конкурентов, и воспрепятствовании попыткам выхода технологических компаний на рынок.

Расследование деловой практики Visa было начато после попытки приобретения компанией фирмы Plaid Inc. из сферы инфраструктуры финансовых технологий в 2021 году. Тогда Минюст США подал иск, оспаривающий сделку, и она не состоялась.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В прошлом году Visa привлекла внимание американского Минюста из-за технологии токенизации, когда происходит обмен конфиденциальных данных банковской карты на специальный обезличенный эквивалент (токен) для повышения безопасности любого конкретного платежа. Вопрос ведомства вызвало то, что Visa взимает плату с розничных продавцов, если они не используют запатентованную ею технологию токенизации.

В прошлом году конкурент Visa, Mastercard, урегулировала спор о своей технологии токенизации с Федеральной торговой комиссией (ФТК). Платежная система также вынуждала продавцов использовать свою технологию токенизации, но по требованию ФТК она стала предоставлять конкурирующим системам сведения об учетных данных карт клиентов.

В России Visa и Mastercard не работают с 2022 года. Выданные российскими банками карты этих платежных систем продолжают работать в стране, но за рубежом они не действуют. Зарубежные карты этих компаний не работают в России.

В 2023-м карты национальной платежной системы «Мир» впервые смогли занять более половины карточного рынка страны по объему проведенных операций.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Visa антимонопольное расследование США дебетовые карты
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