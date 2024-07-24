ВТБ сообщил о массированной DDoS-атаке из-за рубежа на российские банки

Ранее этим утром в работе мобильных приложений ВТБ, Росбанка, Альфа-банка и Газпромбанка произошел сбой. В ВТБ сообщили РБК, что российский банковский сектор подвергся массированной DDOS-атаке

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российский банковский сектор подвергся массированной DDOS-атаке, спланированной из-за рубежа, сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.

Ранее этим утром в работе мобильных приложений ВТБ, Росбанка, Альфа-банка и Газпромбанка произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector, собирающего обращения пользователей.

«Банковский сектор подвергся DDOS-атаке, спланированной из-за рубежа. Небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений по причине высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров. В настоящий момент сервисы и инфраструктура банка работают в штатном режиме. Совместно с интернет-провайдерами проводятся мероприятия по снижению влияния атаки на работу клиентов ВТБ», — сообщили РБК в ВТБ.

«Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и «Альфа-Онлайн». Скоро все заработает, рекомендуем войти еще раз позже», — заявили РБК в пресс-службе Альфа-банка.

DDoS-атаки — это действия, направленные на нарушение работоспособности интернет-ресурсов с помощью огромного количества запросов, отправляемых на сайт, чтобы существенно увеличить нагрузку на него.

Накануне, 23 июля, пользователи Downdetector также сообщали о сбое в работе сервисов Газпромбанка, РСХБ, Райффайзенбанка и Росбанка.

Как рассказал Frank Media заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков, атаки «политически мотивированных хакеров», которые наблюдали 23 июля, и DDoS-атаки сегодняшнего дня очень похожи. «Злоумышленники действовали по привычной схеме: просканировали инфраструктуру жертв, нашли потенциально уязвимые места и добавили в список целей», — отметил эксперт.