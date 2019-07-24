Госдума запретила частным МФО брать в залог жилье

В соответствии с принятым Госдумой законом частным МФО запрещается выдавать займы под залог жилья или права требования дольщика. Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что мера должна остановить подъем жилищного рейдерства

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Государственная дума приняла в третьем чтении пакет поправок в законы, регулирующие деятельность микрофинансовых организаций (МФО). Важнейшей из новых норм пресс-служба Госдумы назвала введение запрета на выдачу частными МФО займов под залог жилья.

В соответствии с законом, направленным на одобрение Совета Федерации, МФО, среди учредителей, акционеров и участников которых не значатся Россия, один из регионов страны или муниципальное образование, воспрещается выдавать физическим лицам потребительские займы под залог:

жилого помещения;

доли в праве на общее имущество участника общей долевой собственности жилого помещения;

права требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения.

В апреле, после внесения законопроекта в Госдуму, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин говорил, что принятие нового закона позволит «пресечь охватившую российские регионы волну жилищного рейдерства».