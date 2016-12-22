Курсы доллара и евро выросли за полчаса почти на рубль

Курс российского рубля резко снизился на фоне заявления Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в предстоящие в США выборы

Фото: Олег Яковлев / РБК

Курсы доллара и евро на Московской бирже вечером 24 июля резко выросли, свидетельствуют данные биржи. Скачок курсов начался примерно в 19:12 мск — в этот момент доллар на Московской бирже стоил 62,72 руб., а евро — 73,28 руб. Уже через 10 минут, в 19:21, курс доллара достиг отметки 63,32 руб. (+60 коп.), а курс евро — отметки 73,9875 руб. (+70,75 коп.).

Однако на этом рост курсов обеих валют не остановился. Еще через 20 минут, в 19:42 мск, курс доллара почти достиг отметки 63,44 руб., что на 72 коп. больше, чем было в момент начала резкого роста. Курс евро к тому же времени вырос до 74,09 руб. (+81 коп.).

Резкий спад курса рубля произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил об опасности вмешательства России в выборы, в ходе которых в США в ноябре 2018 года планируется переизбрать всех членов нижней палаты конгресса и треть сенаторов, а также губернаторов большинства штатов страны.

К 19:50 мск курс доллара на Московской бирже достиг отметки 63,49 руб. (+77 коп.), курс евро — 74,16 руб. (+88 коп.).

«Рынок отреагировал на твит Трампа, поскольку геополитическая ситуация остается напряженной, — сказал РБК главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин. — Это не такая большая волатильность, ее вполне можно наблюдать и внутри дня под влиянием тех или иных событий». В целом с учетом действия бюджетного правила и сохранения оттока капитала из России на низком уровне волатильность рубля остается достаточно умеренной, заключил эксперт.