ЦБ запретил банку «Российский кредит» проводить электронные операции

Центробанк отключил возможность проводить любые электронные операции банку «Российский кредит», принадлежащему Анатолию Мотылеву. Банк ожидает отзыв лицензии или санация

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О том, что ЦБ отключил возможность проведения любых электронных операций для «Российского кредита», а также для трех других банков Мотылева — М Банка, «Тульского промышленника» и АМБ Банка, сообщает «Коммерсантъ». По словам собеседника издания, в системе банковских электронных срочных платежей ЦБ эти банки получили статус с кодом 13, что означает полный запрет проводить платежи через систему. Данные банки не могут также проводить операции через корсчета в других банках.

По информации издания, вопрос о судьбе банков Мотылева был вынесен на повестку дня заседания комитета банковского надзора ЦБ вечером 23 июля.

Как сообщает один из собеседников «Коммерсанта», теперь у банков Мотылева могут отозвать лицензии, санировать их или дать владельцу отсрочку для урегулирования ситуации. Источник «Коммерсанта», знакомый с позицией ЦБ по данному вопросу, утверждает, что регулятор не хочет повторения ситуации 2008 года, когда на санацию подконтрольного Мотылеву банка «Глобэкс» государство потратило $5 млрд.

По данным «Коммерсанта», объем финансовых проблем в банках и негосударственных пенсионных фондах, подконтрольных Мотылеву, составляет около 60 млрд руб.

Выплаты вкладчикам «Российского кредита» и других банков Мотылева в случае отзыва лицензии могут стать крупнейшим страховым случаем в российской истории страхования вкладов.

Объем вкладов в четырех проблемных банках составляет около 70 млрд руб. Суммарный объем собственного имущества в семи НПФ Мотылева достигает 61,7 млрд руб.

Вечером 23 июля на сайте банка «Тульский промышленник» было опубликовано сообщение о временном запрете банку на привлечение во вклады средств физлиц и зачисление дополнительных средств на вклады.

В июне гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев заявлял, что АСВ придется обратиться в Банк России для получения ликвидности. Фонд был опустошен после отзыва лицензии у банка «Транспортный» с объемом вкладов 42 млрд руб. 1 июня совет директоров АСВ одобрил возможность обращения в Банк России с просьбой о предоставлении кредитов на сумму до 110 млрд руб. на срок до пяти лет.