ЦБ рекомендовал банкам не наращивать лимиты по открытым валютным позициям

Регулятор до конца года не будет применять меры к банкам за несоблюдение лимитов открытых валютных позиций при соблюдении ими некоторых условий. В то же время ЦБ попросил банки не наращивать лимиты относительно позиций на 1 июля

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Банк России продлил до 31 декабря 2022 года введенное ранее послабление для банков, попавших под санкции, по лимитам открытых валютных позиций (ОВП). В то же время регулятор рекомендовал банкам не наращивать ОВП относительно позиций на 1 июля.

ОВП — это несовпадение активов (требований) и пассивов (обязательств) в иностранной валюте.

«Решение принято для поддержания финансовой устойчивости банков и их адаптации к соблюдению регулятивных требований <...> Банкам не следует увеличивать ОВП относительно позиций на 1 июля 2022 года при несоблюдении лимитов на указанную дату», — сказано в сообщении ЦБ.

Регулятор продолжит мониторинг валютных позиций и при принятии решения о надзорных действиях «будет оценивать обоснованность превышений лимитов, а также эффективность мероприятий банков по ограничению валютного риска». Предполагается, что банки должны перейти к соблюдению лимитов открытых валютных позиций к 1 января 2023 года.

Банк России ввел дополнительные послабления по лимитам открытых валютных позиций в долларах и евро 13 мая. «Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и (или) евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%)», — говорилось в заявлении регулятора. Не будут применяться меры и за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 п.п.



Центробанк пояснял, что послабление позволит банкам осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах и евро, «что снизит расходы на регулирование позиций в этих валютах, и при этом риски для капитала будут в достаточной степени ограничены». Регулятор подчеркивает, что банки не должны использовать предоставленную возможность в спекулятивных целях.

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В конце февраля, после того как ЕС и США ввели санкции против ЦБ, он уже давал банкам временное послабление по обязательности соблюдения размеров ОВП. Тогда регулятор решил до 1 июля не применять меры за несоблюдение лимитов в отношении ОВП «в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях» при условии, что нарушение ограничений произошло в силу внешних обстоятельств.