ЦБ рекомендовал банкам не наращивать лимиты по открытым валютным позициям
Банк России продлил до 31 декабря 2022 года введенное ранее послабление для банков, попавших под санкции, по лимитам открытых валютных позиций (ОВП). В то же время регулятор рекомендовал банкам не наращивать ОВП относительно позиций на 1 июля.
ОВП — это несовпадение активов (требований) и пассивов (обязательств) в иностранной валюте.
«Решение принято для поддержания финансовой устойчивости банков и их адаптации к соблюдению регулятивных требований <...> Банкам не следует увеличивать ОВП относительно позиций на 1 июля 2022 года при несоблюдении лимитов на указанную дату», — сказано в сообщении ЦБ.
Регулятор продолжит мониторинг валютных позиций и при принятии решения о надзорных действиях «будет оценивать обоснованность превышений лимитов, а также эффективность мероприятий банков по ограничению валютного риска». Предполагается, что банки должны перейти к соблюдению лимитов открытых валютных позиций к 1 января 2023 года.
Банк России ввел дополнительные послабления по лимитам открытых валютных позиций в долларах и евро 13 мая. «Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и (или) евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%)», — говорилось в заявлении регулятора. Не будут применяться меры и за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 п.п.
Центробанк пояснял, что послабление позволит банкам осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах и евро, «что снизит расходы на регулирование позиций в этих валютах, и при этом риски для капитала будут в достаточной степени ограничены». Регулятор подчеркивает, что банки не должны использовать предоставленную возможность в спекулятивных целях.
В конце февраля, после того как ЕС и США ввели санкции против ЦБ, он уже давал банкам временное послабление по обязательности соблюдения размеров ОВП. Тогда регулятор решил до 1 июля не применять меры за несоблюдение лимитов в отношении ОВП «в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях» при условии, что нарушение ограничений произошло в силу внешних обстоятельств.