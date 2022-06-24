ЦБ рекомендовал банкам не наращивать лимиты по открытым валютным позициям

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 55,99 (+0,16) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,08) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Минкультуры запретило вывозить экспонаты из России на зарубежные выставки Политика, 11:08
Вопросы развития инновационной инфраструктуры обсудили в Санкт-Петербурге Пресс-центр, 11:08
Байден показал журналистам шапаргалку с указанием его действий на встрече Политика, 11:06
Колумбийский игрок отверг возможность уйти из ЦСКА после разрешения ФИФА Спорт, 11:05
В Ямало-Ненецком округе загорелся пассажирский вагон Общество, 10:59
Россия передала ООН примеры «ненавистнических высказываний» Зеленского Политика, 10:58
В Черное море в районе Сочи смыло два автомобиля с людьми Общество, 10:57
Акции «Самолета» взлетели на 12% после выхода отчета и прогнозов Инвестиции, 10:53
Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Pro, 10:50
ПСБ принял участие в обсуждении развития нацпроектов в условиях санкций Пресс-релиз, 10:47
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 10:36
Бастрыкин поручил проверить жалобы из-за сноса Дома Шагина в Петербурге Общество, 10:35
В федерации тенниса назвали бесполезными жалобы на отстранение россиян Спорт, 10:33
«Упрощенная» Lada Granta получит кондиционер Авто, 10:30

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

ЦБ рекомендовал банкам не наращивать лимиты по открытым валютным позициям

Регулятор до конца года не будет применять меры к банкам за несоблюдение лимитов открытых валютных позиций при соблюдении ими некоторых условий. В то же время ЦБ попросил банки не наращивать лимиты относительно позиций на 1 июля
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России продлил до 31 декабря 2022 года введенное ранее послабление для банков, попавших под санкции, по лимитам открытых валютных позиций (ОВП). В то же время регулятор рекомендовал банкам не наращивать ОВП относительно позиций на 1 июля.

ОВП — это несовпадение активов (требований) и пассивов (обязательств) в иностранной валюте.

«Решение принято для поддержания финансовой устойчивости банков и их адаптации к соблюдению регулятивных требований <...> Банкам не следует увеличивать ОВП относительно позиций на 1 июля 2022 года при несоблюдении лимитов на указанную дату», — сказано в сообщении ЦБ.

Регулятор продолжит мониторинг валютных позиций и при принятии решения о надзорных действиях «будет оценивать обоснованность превышений лимитов, а также эффективность мероприятий банков по ограничению валютного риска». Предполагается, что банки должны перейти к соблюдению лимитов открытых валютных позиций к 1 января 2023 года.

ЦБ ввел дополнительные послабления для банков по валюте
Финансы
Фото:Мария Девахина / РИА Новости

Банк России ввел дополнительные послабления по лимитам открытых валютных позиций в долларах и евро 13 мая. «Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и (или) евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%)», — говорилось в заявлении регулятора. Не будут применяться меры и за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 п.п.

Центробанк пояснял, что послабление позволит банкам осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах и евро, «что снизит расходы на регулирование позиций в этих валютах, и при этом риски для капитала будут в достаточной степени ограничены». Регулятор подчеркивает, что банки не должны использовать предоставленную возможность в спекулятивных целях.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Закупки у единственного поставщика в условиях санкций. Что учесть
Кейсы
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари

В конце февраля, после того как ЕС и США ввели санкции против ЦБ, он уже давал банкам временное послабление по обязательности соблюдения размеров ОВП. Тогда регулятор решил до 1 июля не применять меры за несоблюдение лимитов в отношении ОВП «в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях» при условии, что нарушение ограничений произошло в силу внешних обстоятельств.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ЦБ Банк России Валюта санкции

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета
Финансы
Власти запланировали ввод моратория на валютные нарушения для бизнеса
Экономика
Кабмин поддержал проект об отрицательных ставках по валюте для бизнеса
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter