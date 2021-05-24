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Финансы ,  

СМИ узнали о вопросах к замглавы ЦБ по делу о хищении «голубых фишек»

По данным полиции, из-за подозрительных манипуляций на Мосбирже банк «Воронеж» лишился «голубых фишек» на 1,5 млрд руб.
Сергей Швецов
Сергей Швецов (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

В рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у следствия появились вопросы к первому заместителю председателя Центробанка Сергею Швецову, который также курирует работу Мосбиржи. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сотрудники центрального аппарата МВД установили, что банк «Воронеж» лишился своего самого высоколиквидного актива — облигаций федерального займа (ОФЗ) — из-за подозрительных манипуляций на бирже. Банк держал ценные бумаги в депозитарии московского АО «Финанс-Инвест», который являлся участником торгов на Московской бирже.

По данным полиции, 14 марта 2018 года председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин, который одновременно являлся членом правления Мосбиржи, на один день исключил «Финанс-Инвест» из списка участников торгов. Таким образом, все операции АО выпали из поля зрения контролирующих органов, после чего Мосбиржа произвела операции по продаже ОФЗ, так называемых голубых фишек, со счета банка «Воронеж» третьему лицу по ценам значительно ниже рыночных. В результате, как полагают в МВД, банку был нанесен ущерб на сумму более 1,5 млрд руб.

Сразу несколько участников торгов на Мосбирже заявили изданию, что подобные манипуляции не могли пройти бесследно просто потому, что ущерб был нанесен фактически самой бирже и ее акционерам. «Ведь именно НКЦ выступает посредником в каждой сделке и гарантирует исполнение платежей на Мосбирже», — отметил один из собеседников.

ЦБ отозвал лицензию у банка из третьей сотни
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

ЦБ, как пишет газета, провел соответствующую проверку и выявил нарушения, о чем было доложено Швецову. Однако, как заявили источники «Коммерсанта», официального хода докладной записке по какой-то причине так и не дали. Обращение в правоохранительные органы по-прежнему не поступило, говорится в публикации.

По данным газеты, следствие уже определило круг лиц, которые будут допрошены по этому эпизоду. Вопросы у следствия появились и к Швецову, пишет газета. В Банке России отказались комментировать «Коммерсанту» эту информацию.

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В пресс-службе Мосбиржи подтвердили газете, что «Финанс-Инвест» действительно отключали от участия в торгах. «В соответствии с регламентом НКЦ был вынужден отключить «Финанс-Инвест» от возможности совершать сделки на бирже в связи с появлением информации об участии компании в сомнительных финансовых операциях», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в целях выполнения обязательств «Финанс-Инвеста» перед добросовестными участниками торгов НКЦ продал на бирже по рыночной цене обеспечение, находящееся на счетах компании, в том числе пакет ОФЗ. «Позднее «Финанс-Инвесту» была возвращена возможность совершать операции на бирже, чтобы компания могла рассчитываться по своим обязательствам. Однако этого не произошло. Позднее у компании была отозвана лицензия, и она была признана банкротом», — отметили в Мосбирже.

Как выяснилось позднее, понесенные убытки биржа частично покрыла за счет других клиентов «Финанс-Инвеста». Как пишет «Коммерсантъ», десятки физлиц обнаружили, что НКЦ, с которым у «Финанс-Инвеста» был заключен договор, списал их ценные бумаги более чем на 1,2 млрд руб. «Произошло это в счет погашения обязательств «Финанс-Инвеста» перед клиринговым центром якобы как раз за потерю «голубых фишек» банка «Воронеж», — говорится в публикации.

Арбитражный суд признал банк «Воронеж» банкротом
Финансы

Как отмечает издание, единственная реакция, которая после этого последовала от ЦБ, это решение лишить «Финанс-Инвест» лицензии. Вернуть свои акции его клиентам до сих пор не удалось.

РБК направил запрос в пресс-службу Банка России.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Воронеж» в июне 2018 года. На тот момент он занимал 211-е место в банковской системе России. Причиной отзыва лицензии стало проведение банком «схемных операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения». Позднее банк объявил себя банкротом.

Агентство по страхованию вкладов, ставшее конкурсным управляющим «Воронежа», обратилось в правоохранительные органы. Полиция возбудила уголовное дело о хищении активов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе расследования выяснилось, что топ-менеджмент банка выводил активы через приобретение неликвидных ценных бумаг и отчуждение недвижимого имущества. Единственным фигурантом этого дела, а также другого, которое было возбуждено совсем недавно еще и по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), является находящийся в международном розыске бывший президент «Воронежа» Олег Кисляк.

После того как банкиру предъявили обвинение в мошенничестве, он скрылся за рубежом. В прошлом году Кисляка задержали на Кипре, где он проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко. Россия потребовала его экстрадиции. Власти Кипра заявляли, что выдадут банкира в том случае, если он будет подвергнут уголовному преследованию за мошенничество, а после возможного отбытия срока сможет покинуть пределы России.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Мосбиржа ЦБ Сергей Швецов допрос хищения «Воронеж»
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