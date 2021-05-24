СМИ узнали о вопросах к замглавы ЦБ по делу о хищении «голубых фишек»

По данным полиции, из-за подозрительных манипуляций на Мосбирже банк «Воронеж» лишился «голубых фишек» на 1,5 млрд руб.

Сергей Швецов (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

В рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у следствия появились вопросы к первому заместителю председателя Центробанка Сергею Швецову, который также курирует работу Мосбиржи. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сотрудники центрального аппарата МВД установили, что банк «Воронеж» лишился своего самого высоколиквидного актива — облигаций федерального займа (ОФЗ) — из-за подозрительных манипуляций на бирже. Банк держал ценные бумаги в депозитарии московского АО «Финанс-Инвест», который являлся участником торгов на Московской бирже.

По данным полиции, 14 марта 2018 года председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин, который одновременно являлся членом правления Мосбиржи, на один день исключил «Финанс-Инвест» из списка участников торгов. Таким образом, все операции АО выпали из поля зрения контролирующих органов, после чего Мосбиржа произвела операции по продаже ОФЗ, так называемых голубых фишек, со счета банка «Воронеж» третьему лицу по ценам значительно ниже рыночных. В результате, как полагают в МВД, банку был нанесен ущерб на сумму более 1,5 млрд руб.

Сразу несколько участников торгов на Мосбирже заявили изданию, что подобные манипуляции не могли пройти бесследно просто потому, что ущерб был нанесен фактически самой бирже и ее акционерам. «Ведь именно НКЦ выступает посредником в каждой сделке и гарантирует исполнение платежей на Мосбирже», — отметил один из собеседников.