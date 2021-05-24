СМИ узнали о вопросах к замглавы ЦБ по делу о хищении «голубых фишек»

ЦБ, как пишет газета, провел соответствующую проверку и выявил нарушения, о чем было доложено Швецову. Однако, как заявили источники «Коммерсанта», официального хода докладной записке по какой-то причине так и не дали. Обращение в правоохранительные органы по-прежнему не поступило, говорится в публикации.
По данным газеты, следствие уже определило круг лиц, которые будут допрошены по этому эпизоду. Вопросы у следствия появились и к Швецову, пишет газета. В Банке России отказались комментировать «Коммерсанту» эту информацию.
В пресс-службе Мосбиржи подтвердили газете, что «Финанс-Инвест» действительно отключали от участия в торгах. «В соответствии с регламентом НКЦ был вынужден отключить «Финанс-Инвест» от возможности совершать сделки на бирже в связи с появлением информации об участии компании в сомнительных финансовых операциях», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в целях выполнения обязательств «Финанс-Инвеста» перед добросовестными участниками торгов НКЦ продал на бирже по рыночной цене обеспечение, находящееся на счетах компании, в том числе пакет ОФЗ. «Позднее «Финанс-Инвесту» была возвращена возможность совершать операции на бирже, чтобы компания могла рассчитываться по своим обязательствам. Однако этого не произошло. Позднее у компании была отозвана лицензия, и она была признана банкротом», — отметили в Мосбирже.
Как выяснилось позднее, понесенные убытки биржа частично покрыла за счет других клиентов «Финанс-Инвеста». Как пишет «Коммерсантъ», десятки физлиц обнаружили, что НКЦ, с которым у «Финанс-Инвеста» был заключен договор, списал их ценные бумаги более чем на 1,2 млрд руб. «Произошло это в счет погашения обязательств «Финанс-Инвеста» перед клиринговым центром якобы как раз за потерю «голубых фишек» банка «Воронеж», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, единственная реакция, которая после этого последовала от ЦБ, это решение лишить «Финанс-Инвест» лицензии. Вернуть свои акции его клиентам до сих пор не удалось.
РБК направил запрос в пресс-службу Банка России.
Центробанк отозвал лицензию у банка «Воронеж» в июне 2018 года. На тот момент он занимал 211-е место в банковской системе России. Причиной отзыва лицензии стало проведение банком «схемных операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения». Позднее банк объявил себя банкротом.
Агентство по страхованию вкладов, ставшее конкурсным управляющим «Воронежа», обратилось в правоохранительные органы. Полиция возбудила уголовное дело о хищении активов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе расследования выяснилось, что топ-менеджмент банка выводил активы через приобретение неликвидных ценных бумаг и отчуждение недвижимого имущества. Единственным фигурантом этого дела, а также другого, которое было возбуждено совсем недавно еще и по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), является находящийся в международном розыске бывший президент «Воронежа» Олег Кисляк.
После того как банкиру предъявили обвинение в мошенничестве, он скрылся за рубежом. В прошлом году Кисляка задержали на Кипре, где он проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко. Россия потребовала его экстрадиции. Власти Кипра заявляли, что выдадут банкира в том случае, если он будет подвергнут уголовному преследованию за мошенничество, а после возможного отбытия срока сможет покинуть пределы России.